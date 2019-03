"Deadly Class", ¿tendrá temporada 2 en Syfy y FX?

“Deadly Class” es un drama basado en la novela gráfica homónima de Rick Remender y Wesley Craig. La serie protagonizada por Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, María Gabriela de Faría, Luke Tennie, Liam James y Michel Duval sigue a Marcus Lopez Arguello, un joven huérfano habitante de las calles que será reclutado para formar parte de una escuela de asesinos.

Dicha academia está dirigida por el Maestro Lin y la conforman los hijos de jefes de la mafia y asesinos en masa, para aprender el mismo oficio que sus padres. Marcus tomará la decisión de asistir a este instituto, pero pronto descubrirá que dentro de esa escuela realizan prácticas poco ortodoxas, y sus amenazas se verán extendidas por otros estudiantes que lo verán como un estorbo a sus planes. Marcus deberá conseguir compañeros que lo ayuden en su camino a la supervivencia, mientras se convierte en un gran criminal.

Después del final de ‘Sink with California’ (1x10), que se emitió el miércoles 20 de marzo de 2019 en Estados Unidos, los fans ya preguntan si “Deadly Class” tendrá una segunda temporada. Aunque Syfy aún no ha renovado la serie, el productor ejecutivo Rick Remender dejó claro en una entrevista con Deadline que está trabajando en el supuesto de que el show regresará.

“No quiero especular, pero todo lo que escucho es muy positivo (...) Bueno, siempre sigo adelante con estas cosas como si estuvieran avanzando y trabajo con optimismo. Así que asumo que vamos a hacer otra. Hay muchos indicadores, pero, una vez más, no quiero ocultarlo. Así que, con suerte, todos los que lo vieron y lo amaron se conectarán después de leer este artículo, tuitearán y gritarán que sus amigos necesitan verlo y ponerse al día para ayudarlo a seguir adelante. Quiero decir, creo que la reacción ha sido abrumadoramente positiva, y las cosas se ven bien”, aseguró Remender.

Asimismo, Taylor Hickson, quien interpreta a Petra, es cautelosamente optimista acerca de las posibilidades de que realice una segunda temporada 2 de “Deadly Class”. “Tenemos algunos planes en un segundo plano. Ustedes no están listos”, le dijo a Metro.

La actriz canadiense reveló que ella y el resto del elenco se divirtieron mucho en la primera temporada, por lo que, si Syfy confirma nuevos episodios, estará más que feliz de volver a ser Petra.

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 2 DE “DEADLY CLASS”?

“Ahora que estamos fuera de producción en la temporada 1, he pasado las últimas semanas, mientras trabajo en los cómics, en un documento de la morgue donde tomo ideas que existen en el libro, junto con nuevas ideas, junto, ya sabes, varios otros aspectos de lo que podría funcionar, y de alguna manera empiezo a compilar un esquema de esa manera, en mi cabeza, tengo un documento vivo. Entonces, he comenzado los primeros gérmenes de una idea. Encuentro que trabajar lentamente y construir de esa manera donde no está bajo el arma, no hay fecha límite, solo que construirlo lentamente en el fondo tiende a funcionar mejor en la mayoría de los casos para mí. Porque entonces tu cerebro está resolviendo problemas en el fondo. Entonces, ahora, tengo un esqueleto bastante bueno para lo que sería la segunda temporada”, contó a el productor ejecutivo a Deadline.

En el episodio final de la primera temporada de “Deadly Class”, luego del asesinato de su esposa, el maestro Lin escapó con su hija mientras era perseguido por El Diablo y los sobrevivientes del Cartel.

En tanto, los estudiantes ingresaron a la casa de seguridad de Chester y lograron vencer a los Hillbillies con relativa facilidad, excepto a Chester, quien se enfrentó directamente con Marcus. Cuando los jóvenes combatientes dejaron la casa, María se quedó para ayudar al personaje de Benjamin Wadsworth.

Chester maniató a Marcus y lo obligó a admitir su verdadero papel en los asesinatos en el orfanato. En un último movimiento el protagonista se disculpó y le pidió a Chester que lo liberara, cuando este accedió Marcus aprovechó para escapar y liberar a los perros de Chester que al igual que sucedió con Ramsay en "Game of Thrones", se comieron a Chester.

En otra parte, la mestra Gao encontró a Lin, lo dejó inconsciente, y se llevó a su hija a un examen ante el Alto Consejo. Entonces, ¿qué podría pasar en una posible segunda temporada?

Lo más probable es que si Syfy renueva “Deadly Class” adapte alguna de las historias de los cómics, aunque resulta un poco difícil decir cuál de todas. Podrían ser los arcos de ‘Snake Pit’, ‘Die For Me’, ‘Carousel’ o ‘Love Like Blood’.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “DEADLY CLASS”?

La segunda temporada 2 de “Deadly Class” aún no ha sido oficialmente anunciada por Syfy, pero todo parece indicar que es casi una realidad. De confirmarse en las próximas semanas se estrenaría en el 2020.