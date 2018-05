Deadpool se burla de "Infinity War" con una carta para sus fans

Falta muy poco para el estreno de "Deadpool 2" y Ryan Reynolds, protagonista de la película, nuevamente demuestra ser bastante creativo para promocionar su trabajo.

El actor subió a su cuenta de Twitter una divertida carta firmada por Deadpool, en la que el carismático antihéroe hacía un peculiar pedido a sus fans de cara al estreno de su largometraje.

Esto es lo que decía la misiva:

"Para los más grandiosísimos fans en todo el universo.

Nos hemos embarcado en el tour mundial 'Deadpool 2: Esto es en parte culpa de ustedes'. Casi todas las personas involucradas en la película han dado su máximo esfuerzo en estos dos últimos años manteniendo el más alto nivel de súper secreto, como cuando David Blaine atrapa balas con su boca. Y esa mezcla secreta de 11 hierbas y especias en el delicioso bigote del coronel Sanders.

Solo unas pocas personas saben la verdadera trama de la película. Una de ellas no es Ryan Reynolds. Les pedimos que cuando vean "Deadpool 2", no digan una maldita palabra acerca de las idioteces divertidas en la película, porque sería súper inconveniente arruinar el hecho de que Deadpool muere en esta. Bromeaba. No bromeaba. ¿Bromeaba?

Buena Suerte.

#WadeWilsonDemandaATuHermanaDisculpasEstupidoAutocorrectorSilencio"

Se trata de una burlona referencia a la carta que subieron a Internet los hermanos Russo, directores de "Avengers: Infinity War", pidiendo a los fans que no compartan spoilers tras ver la película en sus primeros días.

(Foto: Twitter) Twitter

Por el contrario, la carta que mostró Reynolds está plagada de divertidos comentarios sobre lo que supuestamente sucede en "Deadpool 2".