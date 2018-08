Debby Ryan, la protagonista de la criticada serie de Netflix "Insatiable"

Una nueva serie de Netflix "Insatiable" ("Insaciable"), considerada por algunos homófoba y denigrante de las personas gordas y transgénero, ha desatado un torrente de críticas, mientras su protagonista, Debby Ryan, asegura que solo busca causar debate.

La serie "Insatiable" presenta a Patty (Debby Ryan), una adolescente obesa que es objeto de burlas incesantes y que tras un accidente se torna delgadísima. Desde entonces, solo piensa en vengarse de todos los que se burlaban de ella, principalmente participando en concursos de belleza.

Ex chica Disney



La protagonista de la serie "Insatiable", Debby Ryan con tan solo 25 años tiene una larga fila de trabajos en el cine y la televisión. Su primera aparición en la tv fue a los 13 años en "Barney and Friends" (2006).

En el 2008 fue descubierta por Disney y trabajó hasta el 2011 en la serie "Zack y Cody". Este programa la hizo conocida a nivel internacional.

La joven estadounidense se suponía que sería la "nueva" Demi Lovato o Miley Cyrus, sin embargo, sus trabajos audiovisuales no han tenido tanto éxito.

En el 2010, fue protagonista de la película "16 Wishes" de Disney Channel, en la que se hace de una adolescente que logra cumplir sus deseos gracias a la magia. Durante su estreno la película fue vista por casi seis millones de espectadores.

Más adelante también trabajó en la serie de Disney "Jessie", tuvo cuatro temporadas, pero no logró alcanzar el éxito a nivel mundial como otras producciones de Disney.

En el 2012, Ryan volvió a protagonizar una película para televisión de Disney Channel "Radio Rebel", en la que interpretó a Tara Adams, una tímida estudiante de secundaria.



En 2013, la estrella estadounidense incursionó en la música y formó la banda "The Never Ending", con la que tocó como acto apertura en la gira de la Fifth Harmony "Reflection Tour".

Debby Ryan junto a su banda "The Never Ending". (Video: YouTube)

La banda se desintegró en el 2015. Sin mucho éxito ni impacto en el público juvenil.

Y en el 2017, empezó un nuevo proyecto, esta vez lejos de Disney. La joven inició las grabaciones de la tan criticada serie "Insaciable" de Netflix. Si bien el show no ha tenido tan buena crítica, no existe la mala publicidad y quizás esta producción le de el empuje que le falta para saltar a la fama internacional.