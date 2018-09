El detrás de cámaras de “Like, la leyenda” | FOTOS

"Like la leyenda" se estrena este 10 de septiembre a las 6:30 de la tarde en canal Las Estrellas. La tan esperada serie juvenil creada por Pedro Damián para Televisa, se alista para quedarse en nuestras pantallas.

Así como el público está entusiasmado, el propio elenco también muestra su entusiasmo mediante las redes sociales, ya cada vez falta menos para el estreno, y salen fotografías del detrás de cámara del reparto.

En las imágenes se ve como la producción y los actores se divierten en escena y fuera de ella. Es una familia, como se hacen llamar, pues se refleja en sus fotografías.

El elenco de "Like la leyenda" ha sido visitado por famosos cantantes como Maluma y Sebastián Yatra; y seguramente seguirán las visitas a lo grande.

La nueva telenovela gira en torno a un grupo de jóvenes estudiantes del "Life Institute of Knowledge and Evolution", más conocido como "Like" (siglas), o en español "Instituto de Vida Conocimiento y Evolución".

Las grabaciones de "Like la leyenda" empezaron el 12 de marzo de este año; sin embargo, se confirmó el inicio de la producción el 4 de abril en Televisa.

Se espera que "Like la leyenda" sea un éxito así como lo fue en su momento "Rebelde". ¿Ustedes qué opinan?