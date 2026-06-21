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Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen en la temporada 3 de "House of the Dragon". (Foto: Warner Bros.)
Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen en la temporada 3 de "House of the Dragon". (Foto: Warner Bros.)
Por Leslie A. Galván

Si las dos primeras temporadas de “House of the Dragon” dejaron heridas por la muerte de personajes importantes, la tercera entrega intensifica la guerra de dragones, monarcas y soldados y sus consecuencias. El Comercio habló con Olivia Cooke y Phoebe Campbell, figuras de la serie de HBO Max, en una conferencia de prensa previa al estreno, para explicar cómo se tradujo en el set ese aumento de tensión entre las casas que aspiran al trono de Poniente, territorio creado por George R. R. Martin en “Fuego y cenizas”, saga que inspiró “Game of Thrones” hace unos años.

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