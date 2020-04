Diego Boneta reveló a través de un live en su cuenta de Instagram, detalles de la cancelación de las grabaciones de “Luis Miguel: La serie”, debido a la pandemia del coronavirus y dio alcances de cómo y cuándo se retomaría.

“Nos quedamos filmando la segunda temporada y fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura, ¿cuándo volverá? no sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No somos la única producción parada, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”, declaró el actor que interpretó a ‘El sol de México’ en la primera temporada de la serie.

Boneta explicó además, en una situación de pandemia como la que se vive actualmente, es necesario extremar precauciones y acatar los cuidados que disponga las autoridades de gobierno.

“Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti: te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí sino que todos podrían estar expuestos”, dijo.

Asimismo, el actor reveló también que una persona del equipo de producción de la serie falleció, al parecer de coronavirus, sin embargo no dio más detalles.

“De hecho una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esta seriedad pero no significa que no debamos sacarle la vuelta a ciertas cosas que sí se pueden hacer”.





De otro lado, el también cantante dijo que no puede dar más detalles de la historia que se abordará en esta segunda temporada. Sin embargo contó cómo trabajaron la caracterización de Luis Miguel en su faceta como adulto.

“Algo que sí les puedo decir, porque en el teaser salgo yo de él de más grande, es que usé unos prostéticos que son una locura, tardan 3 horas en ponerlos, hicimos un año de pruebas con diferentes materiales. Los hizo un maquillista muy talentoso, trabajé con él en “Terminator”, y fue ganador del Oscar como maquillista. El equipo detrás en caracterización es increíble, (tengo) mucha suerte de poder trabajar con ellos. Es un reto para mí, es un reto actoral salir de ambos (Luis Miguel joven y maduro)”, relató.