Lo difícil que es pasar un cásting para el creador de "La casa de papel"

"Me tuvieron en angustia durante dos meses", dijo el actor Álvaro Morte al recordar el casting que hizo para su rol en "La casa de papel". El intérprete español en un conversatorio en Valencia, al que asistió El Comercio, reveló junto a Irene Arcos cuan difíciles son los castings para formar parte de las ficciones de Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

En marco de la promoción de la nueva serie de Pina y Martínez Lobato "El embarcadero", se contaron diversas anécdotas entorno a las producciones de la pareja. La actriz Irena Arcos fue la primera en contar cómo fue su casting.



La intérprete postulaba para el papel de Alejandra en "El embarcadero". Arcos tenía que ponerse en la piel de una arquitecta, cuyo difunto esposo le engañó durante varios años con una joven completamente diferente a ella.

"Yo estuve casi dos semanas sin poner comer ni dormir. La pasé muy mal. Sentía algo aquí, en el estómago que no me dejaba tranquila. Fueron días estresantes para saber si quedaba o no", comentó Arcos.



"Después que me aprendí el guion para Alejandra, me llaman y me dicen sí quedas pero ahora apréndete el guion de Verónica. Me quedé sorprendida cuando me dijeron eso", agregó.



Álvaro Morte e Irene Arcos en conferencia de "El embarcadero". (Foto: Difusión)

Ante ese comentario, Morte interrumpió y señaló que al menos con ella solo fueron dos semanas, pues su angustia por saber si quedaba en el rol de El profesor en "La casa de papel" duró dos meses.



"Fue un casting muy difícil. Yo pensé que ya no quedaría como el profesor. Me tuvieron en angustia durante dos meses", comentó el actor de 43 años.



Morte también mencionó que para la nueva serie de Pina y Martínez Lobato la historia fue distinta. Esta vez fueron ellos quienes lo llamaron para que forme parte de la nueva serie "El embarcadero".

"Cuando Álex me llamó para decirme: queremos contar contigo nuevamente, yo le dije que sí casi sin saber de qué se trataba la serie" , añadió en el conversatorio realizado en Spai Rambleta.

EL DATO:

En Latinoamérica, "El embarcadero" llegará a Movistar Series el domingo 24 de febrero. También estará disponible mediante la app Movistar Play.