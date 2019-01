Director de "Club de Cuervos": "No me gusta el fútbol"

"No, al contrario, no me gusta para nada aunque lo conozco muy bien porque en mi casa era de lo único de lo que se hablaba todos los domingos", fue lo que dijo Gaz Alazraki, director y productor ejecutivo de la comedia de Netflix "Club de Cuervos", cuando fue cuestionado acerca de una posible afición por el fútbol.

El director de la serie acerca de un equipo mexicano de fútbol afirmó que su idea original para la serie, que el viernes estrena su cuarta y última temporada, era hacer una sátira del fútbol que planteara la pregunta de "¿a quién le vas cuando le vas a un equipo?".

"Este fanatismo por el fútbol nadie se ha frenado a desconstruirlo y a entender de dónde sale", dijo el director; cuyos créditos también incluyen la película "Nosotros los Nobles".

"Por muchos años fue sin cuestionarse el deporte que todos querían ver y entre más fanático era más virtud. A mi gusto vale la pena que te frenes a pensar un poquito antes de nada más meterte de lleno", señaló.

"Cuervos" no solo llegó a su cuarta temporada, también tuvo el spinoff "La balada de Hugo Sánchez" mientras que Netflix ha hecho cada vez más producciones internacionales y planea llegar a 100 en los próximos años. La plataforma alcanzó 130 millones de subscriptores en 2018.

"El trabajo que hicimos creo que no desilusionó, funcionó, y entonces se abrió Netflix para producir en otros países y encontrar más modelos de éxito", dijo Alazraki, para quien la experiencia fue una especie de graduación al tener una producción de tal magnitud y con tanta gente involucrada.

Ahora siente que le "urge" regresar al cine, aunque no descarta seguir produciendo televisión.