"Dirty John", actores: ¿dónde has visto antes a los protagonistas de la nueva serie de Netflix?

"Dirty John" es una serie que se basa en el podcast del mismo nombre de la periodista Christopher Goffard. Esta historia desarrolla el romance entre una exitosa empresaria y un carismático hombre llamado John Meehan, y como este amor se transforma en una espiral de negación, secretos y manipulación que llega incluso al punto de poner en peligro a la familia de la primera.

El show se emitió originalmente entre el 25 de noviembre de 2018 y el 13 de enero del 2019 en Estados Unidos. Por su parte, Netflix comenzó a emitirla desde el 14 de febrero para su comunidad.La adaptación a la pantalla chica recibió una nominación para los Globos de Oro 2019 por la actuación de Connie Britton.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a más de uno ha sido la gran cantidad de actores y actrices reconocibles de otras producciones. Ya sea por sus actuaciones en la pantalla grande o como parte de otra serie, en este artículo te presentamos un poco de los trabajos anteriores de los actores principales para "Dirty John".

Actores y personajes de Dirty John

Connie Britton - Debra Newell

Connie Britton interpreta a Debra Newell, la exitosa diseñadora de interiores que busca el amor a través de la red de redes. Luego de cuatro matrimonios fallidos, su única esperanza se encuentra en ciertas aplicaciones de citas.

Esta actriz y cantante estadounidense nació en Massachusetts, el 6 de marzo de 1967. Es principalmente reconocida por su rol en "Nashville" junto a Hayden Panettiere. Gracias a este drama fue nominada a los Golden Globes 2013.

Además, ha formado parte del elenco protagónico de "American Horror Story" y en el 2018 interpretó a la operadora Abby Clark para la primera temporada de "9-1-1". Ese mismo año renovó para la octava temporada de "American Horror Story".

Eric Bana - John Meehan

Eric Banadinović interpreta a John Mehan, un estafador que tiene un gran historial de mujeres estafadas. Ha robado medicamentos, se ha hecho pasar por anestesiólogo y acosa constantemente a sus víctimas. Él conspiró para secuestrar y asesinar a la hija de su última esposa.

El actor más conocido como Eric Bana, es también un comediante que nació el 9 de agosto de 1968. Al principio su carrera se definió por los sketches que hacía como comediante en "Full Frontal", aunque luego Hollywood comenzó a fijarse en él luego de "Chopper" y "Black Hawk Down".

También es conocido por sus papeles en "Hulk" del 2003, como el príncipe troyano Héctor de "Troya" del 2004, un agente secreto en "Múnich" del 2005 y al villano Nero en el largometraje de "Star Trek" del 2009. Además, ha formado parte del elenco de "Lone Survivor" como Erik S. Kristensen y también es conocido por su participación como Henry De Tamble en "The Time Traveler’s Wife".

Juno Temple - Veronica Newell

Juno Temple toma el papel de Veronica Newell en "Dirty John". Ella es la hija mayor de Debra en la serie, ya que en la vida real esta no existe. Debra tienen cuatro hijos de sus anteriores matrimonios, siendo Terra y Jacquelyn las más pequeñas. Para la serie de televisión, Jacquelin fue reemplazada por Veronica.

La actriz es hija de la productora Amanda Pirie y el director de cine Julien Temple. Juno nació el 21 de julio de 1989 en Londres, Inglaterra. Es recordada por sus primeros papeles en "Atonement", "Notes on a Scandal" y "Vigo: Passion for Life". No obstante, la fama la alcanzaría al interpretar a Ophelia en una adaptación de "Hamlet". También apareció en la adaptación 3D de "Los tres mosqueteros" y en "The Dark Knight Rises", la película de Batman del 2012.

Julia Garner - Terra Newell

Julia Garner interpreta el papel de la hija menor de Debra. Trabaja en una oficina veterinaria y vivía con su novio y su perro llamado Cash. Esta es la situación de ella cuando suceden los eventos entre su madre y John.

Julia es una actriz y modelo estadounidense que nació el 1 de febrero de 1994. Se ha declarado ferviente admiradora de "The Walking Dead" y es reconocida por su debut en "Martha Marcy May Marlene", una obra de teatro.

Más adelante, obtendría un rol protagónico para "Electrick Children" en el 2012, junto a Ashley Bell serían las actrices principales de "The Last Exorcism Part II" y, de la misma manera, protagonizó "Sin City: A Dame to Kill For", siendo en la misma una joven stripper.

Por último, es también reconocida por su participación de FX "The Americans", además de ser parte del elenco recurrente durante la primera temporada de la serie "Ozark".

Jean Smart - Arlane Hart

Jean Smart toma el papel de la madre de Debra. Ella al igual que toda su familia sospecha que algo anda mal con John. Ella nació en Seattle, el 13 de noviembre de 1951, convirtiéndose en una actriz de cine, teatro y televisión en Estados Unidos.

Es mayormente reconocida por su papel en la serie de televisión para la CBS "Designig Women", un drama donde interpretó a Martha Logan, con la que fue dominada a los Premios Primetime Emmy como mejor actriz de reparto y mejor actriz invitada. Por otro lado, gracias a su rol como Regina Newly en la serie "Samantha Who?", de ABC, ganó un Premio Emmy en el 2008 como mejor actriz de reparto.