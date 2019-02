"Dirty John": ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Por el día de San Valentín, Netflix estrenó la serie “Dirty John”, donde una historia de amor se convierte en una de terror. Al igual que Joe de "You”, el protagonista es un acosador que llega a la vida de una adinerada empresaria para hacerle creer que es su amor verdadero.

Una vez más, la plataforma de streaming nos demuestra que no todo es lo que parece, cuando Debra Well conoce a John Meehan, un hombre muy atractivo, exitoso y atento. Sus hijas no lo ven de esa manera y alertan a su madre porque sospechan que solo está con ella por su dinero.



Los seguidores de la serie han quedado impactados con la historia y desean saber más sobre este caso de la vida real, documentado en su momento por el periodista Christopher Goffard, de Los Angeles Time.

Muchos se han preguntado, ¿"Dirty John" tendrá temporada 2? Con respecto a este tema, los directivos de Bravo, el canal de televisión por cable de NBCUniversal que trasmitió originalmente la serie en Estados Unidos, han dado dos noticias con respecto a esta serie que ahora se emite a través de Netflix.

¿”Dirty John” tendrá temporada 2?

Cuando Bravo decidió apostar por la historia de Christopher Goffard, los directivos dieron la orden directa que se trabaje en dos temporadas. Esto significa que la segunda parte de "Dirty Jonh” será una realidad, aunque aún no tiene fecha de estreno.

La segunda noticia con respecto a la segunda temporada es que al parecer la futura entrega no estará relacionada con la primera parte de la historia.

Mientras que la primera historia habla sobre el aterrador romance entre Debra y John, la segunda abordará un tema totalmente diferente, aunque con giros que permitirían la realización de una tercera temporada.

El pasado mes de octubre, Connie Britton dio algunas declaraciones sobre “Dirty John” y le pidieron algunos alcances sobre una posible segunda temporada a lo que ella respondió que no tenía muchos detalles al respecto, pero lo que sí podía asegurar es que la segunda entrega tendrá su propia razón de ser.

"En realidad, ni siquiera he tenido una conversación sobre eso. Pero esa va a ser una historia completamente diferente", comentó la actriz.

Esto indicaría que la producción ha sido clasificada como una serie de antología y parece bastante obvio que mientras que la producción continué, los personajes y la trama general serán completamente diferentes.

¿La temporada 2 será sobre la vida de John Meehan?

Según The Hollywood Reporter, dentro de esta serie de antología se podría realizar una temporada sobre los crímenes y estafas que ha realizado John Meehan, el antagonista de la serie “Dirty John”.

Aquí se explorarían los crímenes reales de este personaje y se conocería más sobre las personas que manipuló y hostigó hasta conseguir su cometido, pero aún no se tiene una información detallada al respecto, ni mucho menos el número de episodios y la fecha de estreno para esta producción.