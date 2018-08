"Disenchantment" es la próxima comedia animada exclusiva de Netflix y llega con el importante rótulo de ser obra de Matt Groening, creador las exitosas "Los Simpson" y "Futurama". Pese a que la serie recién se estrena la próxima semana, la prensa anglosajona ha tenido acceso anticipado a la serie y esta cuenta con sus primeras reseñas.

En esta nota se reúnen algunos de estos comentarios acerca de la producción de Netflix, la cual está ambientada en un mundo de fantasía medieval.

ENTERTAINMENT WEEKLY: "En los primeros episodios Bean declara que quiere escapar de su familia, se aventura en una nueva dirección lejos del rol de la realeza que está forzada a tomar. Ese debería ser el lugar al que el programa se va, pero los episodios iniciales están todos atorados en Dreamland. Muy pronto tú también te quieres ir de ahí".

FORBES: "La mejor forma de describir el resultado final de 'Disenchantment' es compararla con lo que le pasó a 'Futurama' luego de que la serie se mudó a Comedy Central. Pese a que ya no enfrentaba las restricciones de contenido de la televisión abierta, la serie ya no era tan osada o grotesca como lo fue antes (lo que puede decir más sobre Fox que de Groening y su equipo". Esta idea de no sentir un deseo de ir más allá de las necesidades es donde encontramos a 'Disenchantment'".

THE GUARDIAN: "La primera tanda de episodios está bien, pero tratémosla como un ejercicio de limpieza de tuberías. Muy pronto los escritores empezarán a escribir para los actores, los personajes comenzarán a reventar, el programa perderá su compulsión por presionar botones por su propio bien (...) y se asentará como algo especial. 'Disenchantment promete, pero tenemos que esperar para que esto se realice".

METRO: "'Disenchantment', aunque maravillosa de ver, es un alma perdida que discurre a través de los mejores trabajos de Matt Groening. En un mundo de rivales hiperactivos como "Adventure Time" o "Rick and Morty", esta serie de Netflix es demasiado reservada e inconsistente como para ser una fantasía satírica que valga la pena explorar".

RADIO TIMES: "Disenchantment' tiene algo del encanto, oscuridad y humor que estos dos ('Rick and Morty' y 'Bojack Horseman') abordan con creces, pero en la primera temporada parece no estar al mismo nivel. Dicho esto, a 'Los Simpson' y 'Futurama' les tomó su tiempo para encontrar sus pies, así que todavía hay una buena oportunidad para que la nueva oferta de Groening pueda encantarnos en las temporadas que llegarán".