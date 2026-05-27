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La nueva temporada se estrenará el 1 de julio | (Foto: Disney)
La nueva temporada se estrenará el 1 de julio | (Foto: Disney)
Por Redacción EC

Disney+ estrenará la segunda temporada de “X-Men ’97” el 1 de julio de 2026, una producción de Marvel Animation que presentará nueve episodios donde el equipo de mutantes aparecerá dividido y transportado a diferentes épocas tras los eventos del final de la entrega anterior.

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