Disney+ estrenará la segunda temporada de “X-Men ’97” el 1 de julio de 2026, una producción de Marvel Animation que presentará nueve episodios donde el equipo de mutantes aparecerá dividido y transportado a diferentes épocas tras los eventos del final de la entrega anterior.

La compañía reveló el avance oficial y el póster de los nuevos capítulos, cuyo diseño rinde homenaje a la portada del cómic "Wolverine #1″ de 1982, diseñado por Frank Miller.

Como antesala, Marvel lanzará el 3 de junio en Estados Unidos el primer número de “X-Men ’97: Season Two”, una miniserie de historietas de cinco tomos escrita por Steve Foxe e ilustrada por el artista Salva Espín.

Este proyecto funcionará como un puente directo que profundizará en las consecuencias del denominado “Día de la Extinción”, explorando el estado de los personajes que permanecen en la línea temporal de 1990 frente al aumento de la intolerancia.

Conversamos con Andrew Guest, creador de la serie, defiende al superhéroe Wonder Man, interpretado por el actor Yahya Abdul-Mateen II. El título de Disney llega el 27 de enero a la plataforma y apuesta por un giro poco habitual en el UCM.

El reparto de voces en inglés mantiene a Ross Marquand como el Profesor X, Matthew Waterson en el rol de Magneto, Ray Chase como Cíclope, Jennifer Hale como Jean Grey, Alison Sealy-Smith en el papel de Tormenta, Cal Dodd como Wolverine, Lenore Zann como Rogue y George Buza como Bestia.

La producción ejecutiva de esta temporada está a cargo de Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston y Beau DeMayo. Asimismo, Jake Castorena ejerce como productor supervisor, mientras que la dirección de los capítulos recae en Emmett Yonemura y Chase Conley.

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