Conforme a los criterios de Saber más

Mucho se ha escrito ya de la metafórica guerra del streaming y con la llegada de Disney+ a Latinoamérica este 17 de noviembre, nuestra región ahora tiene disponible a los principales actores de este conflicto por el corazón y billetera de los aficionados del entretenimiento. Es así que el servicio de la Walt Disney Company enfrentará no solo al presente campeón Netflix, sino también a otras atractivas ofertas como lo han sido Prime Video de Amazon, HBO y Apple TV+.

Si bien hay otros servicios de streaming en el mercado local, como es el caso de Movistar Play, no hay duda que serán Netflix, Disney+, Prime Video, HBO y Apple TV+ los que dominarán el mercado local. Ya un reporte de Digital TV Research adelantaba que para el 2025 el 88% de los subscriptores de streaming pertenecerán a las cinco compañías estadounidenses.

Cada una presenta diferentes ventajas, en las que destacan beneficios para sus usuarios, contenido disponible y precios. Es este último factor el que realmente marca una gran diferencia, ya que los diferentes servicios de streaming ahora compiten por un mercado cada vez más saturado.

Los servicios han intentado captar a más usuarios con contenido exclusivo cada vez más atractivos, y si bien esto ha llevado a una época dorada para las series de televisión y películas, también ha significado un aumento en el presupuesto que un usuario debe destinar al entretenimiento.

Y es que aunque inicialmente los servicios de streaming se establecieron como una alternativa más barata a la televisión por cable, la fragmentación del mercado ha causado que si uno quiere ver toda la oferta televisiva los precios sean comparables. Por ejemplo, supongamos que un usuario peruano es aficionado de series como “The Boys” (Prime Video), “The Mandalorian” (Disney+), “Watchmen” (HBO) y “Stranger Things” (Netflix). El mantener la suscripción mensual le costaría al menos S/. 102.69, solo tres soles menos de lo que cuesta el plan estándar de Movistar TV, que ofrece 108 canales.

Los costos de streaming para América Latina. Elaboración: El Comercio.

En este cuadro revisamos cuánto cuesta tener todos los servicios de streaming en diferentes países de América Latina. Para el recuadro revisamos los precios disponibles en las páginas oficiales cuando se pudo y no tabulamos el cargo adicional de los impuestos por país. Cabe señalar que para la suma total utilizamos el plan básico de Netflix y no el estándar.

El cuadro nos permite hacer algunas observaciones. En primer lugar el tener los principales servicios de streaming en nuestro país cuesta al menos S/.119 (aprox. US$ 33). Brasil tiene el precio más barato de la región con un costo total de US$18,44 (o 104,50 reales), mientras que Panamá y Ecuador mantiene el precio más caro de alrededor de US$ 37,95. Si bien Argentina parece tener el segundo precio de streaming más barato de la región, pero esto no cuenta los impuestos locales a este tipo de servicios.

Contenido exclusivo

Si bien el precio es un factor importante, quizás el más relevante a la hora de elegir un servicio de streaming es el contenido exclusivo. Recordamos cuales son algunas de las ofertas más populares de cada uno de los servicios.

Netflix

El primero en popularizarse en la región, presenta series populares como “Stranger Things”, “The Umbrella Academy”, “The Witcher”, “The Crown”, “Cobra Kai” y “La casa de papel”, así como películas exclusivas como “The Devil All the Time”, la cinta de Adam Sandler “Hubie Halloween” y “Enola Holmes”.

Respecto a contenido latino, el servicio de streaming ha producido también series como “La casa de las flores” y “Club de Cuervos”. Mientras tanto se sabe que el servicio de streaming está trabajando en dos producciones en el Perú: una película escrita por Bruno Ascenzo y producida por Tondero y una serie biográfica sobre Paolo Guerrero.

Web: netflix.com

"Cobra Kai" se ha convertido en una de las series más populares en Netflix. (Foto: Netflix)

Disney+

Además de contar con el considerable catálogo de películas y series de Disney, este servicio cuenta con producciones de Fox, Marvel, Pixar, National Geographic y “Star Wars”. En cuanto a contenido original, la serie estrella es “The Mandalorian”, aunque también presenta programas como “The World According to Jeff Goldblum”.

En los próximos meses, Disney+ expandirá su catálogo de historias seriadas en el Universo Cinematográfico de Marvel con nuevas entregas como “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Wandavision”.

Web: preview.disneyplus.com/pe

"The Mandalorian" es la serie original de Disney+ más conocida. (Foto: Disney+)

Prime Video

El servicio de streaming de Amazon presenta una oferta variada en las que destaca su serie sobre superhéroes “The Boys” y las premiadas comedias “The Marvelous Mrs. Maisel” y “Fleabag”. En cuestión a películas, Prime Video recientemente estrenó la esperada “Borat, siguiente película documental” de Sacha Baron Cohen.

Web: primevideo.com

Prime Video sorprendió al anunciar que estrenaría la secuela de "Borat". (Foto: Amazon Prime Video)

HBO Go

Todavía bajo el nombre de HBO Go, el servicio de WarnerMedia presenta algunos de los shows más codiciados del medio como “Watchmen”, “Game of Thrones”, “Westworld”, “Big Little Lies” y, más recientemente, “Lovecraft Country”.

Web: hbogola.com

"Lovecraft Country" es una de las tantas series críticamente alabadas que presenta HBO. (Foto: HBO)

Apple TV+

A diferencia de otros servicios que combinan contenido original con producciones licenciadas, el de Apple solo contiene series propias. Entre estas destacan varios programas relacionados a Oprah, así como series destacadas como “For All Mankind”, la serie de ciencia ficción “See”y el drama “The Morning Show” con Steve Carell, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Web: apple.com/la/apple-tv-plus

"The Morning Show", con Jennifer Aniston, es una de las primeras producciones originales de Apple TV+. (Foto: AFP/Angela Weiss)

VIDEO RECOMENDADO

Película animada Soul se estrenará vía Disney+

Película animada Soul se estrenará vía Disney+