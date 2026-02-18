Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La conversación con la estrella será una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto que la serie y el personaje han tenido en los fanáticos de todo el mundo | Foto: EFE / Disney / Composición EC
La conversación con la estrella será una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto que la serie y el personaje han tenido en los fanáticos de todo el mundo | Foto: EFE / Disney / Composición EC
Por Redacción EC

Disney+ ha confirmado el lanzamiento de un programa especial para conmemorar las dos décadas del estreno de "Hannah Montana", la serie que transformó a Miley Cyrus en un fenómeno global.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus
Series

Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus

“Es natural que sea celosa con su obra”: Por qué la autora de “Como agua para chocolate” critica su propia serie
Series

“Es natural que sea celosa con su obra”: Por qué la autora de “Como agua para chocolate” critica su propia serie

Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA
Series

Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA

Apple TV Press Day 2026: todo lo que se reveló en el evento del gigante de streaming
Series

Apple TV Press Day 2026: todo lo que se reveló en el evento del gigante de streaming