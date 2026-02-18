Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus

Disney+ ha confirmado el lanzamiento de un programa especial para conmemorar las dos décadas del estreno de "Hannah Montana", la serie que transformó a Miley Cyrus en un fenómeno global.

El especial, cuyo estreno está programado para el próximo 24 de marzo, ofrecerá un recorrido nostálgico por el impacto de la franquicia que se mantuvo al aire entre 2006 y 2011.

La pieza central será una entrevista íntima entre Cyrus y Alex Cooper, donde hablarán sobre la creación del personaje de Miley Stewart y su alter ego, acompañada de imágenes inéditas de archivo que no se habían mostrado desde el fin de la producción original.

Como parte del homenaje, la producción ha recreado algunos de los sets más emblemáticos de la ficción, permitiendo que Miley y el público vuelvan a visitar espacios como la sala de estar de la familia Stewart y el icónico armario de su personaje.

“Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans”, expresó Cyrus, quien actualmente tiene 33 años. “Este aniversario es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”.

Para calentar motores antes del estreno del 24 de marzo, desde el 19 de febrero, la plataforma de ‘streaming’ ofrecerá una transmisión continua con las cuatro temporadas de la serie, "Hannah Montana: La Película" y el especial "Hannah Montana y Miley Cyrus: El concierto lo mejor de ambos mundos".

