Disney+: lo que se sabe hasta la fecha del servicio de streaming de Disney

La inevitable guerra entre los servicios de streaming se acerca cada vez más con la próxima salida de Disney+ en los Estados Unidos el 12 de noviembre de este año, colocando a un poderoso competidor en este creciente, pero cada vez más saturado, mercado.

-¿Qué es Disney+?-

Disney+ es el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, el cual marca un cambio importante en la estrategia del imperio del entretenimiento respecto a sus propiedades.

Dueño de Marvel, Pixar, Star Wars y 21st Century Fox, durante los últimos años Disney se había conformado con recibir millonarias sumas por licenciar sus películas y series a las plataformas de streaming. Su nueva estrategia es más riesgosa, ya que la pondrá en enfrentamiento directo con veteranas en el negocio como Netflix y Amazon Prime Video.

Esto significa que Disney tendrá ahora la necesidad de adquirir nuevos subscriptores para mantener sus gastos operativos y recuperar los las perdidas de los ingresos de sus licencias (la compañía dejó de percibir US$150 millones en el año fiscal 2019), cuestión no tan fácil tomando en cuenta que el mercado de las plataformas de streaming se ve cada vez más poblado.

-Disney Plu$-

A su salida en los Estados Unidos, el servicio de Disney+ costará US$6.99 mensualmente o US$70 anuales. Disney, que adquirió acciones mayoritarias de la plataforma de streaming Hulu con la compra de 21st Century Fox, también está ofreciendo un plan de US$13 mensuales en el que también incluirá ESPN+ (deportes) y la versión con publicidad de Hulu.

Este paquete compite en precio directamente con la versión standard de Netflix, que en los Estados Unidos cuesta US$12.99, y con Amazon Prime Video, que cuesta US$8.99 por mes.

-A los cuatro rincones-

Si bien la compañía del ratón todavía no ha dado fechas específicas para el ingreso de su servicio de streaming a otras regiones, es indudable que en sus planes está llegar a todo el planeta.

En una conferencia ante los inversionistas que tuvo lugar en abril de este año, el presidente de servicios de streaming de Disney, Michael Paull, indicó que tienen planeado ingresar a Europa Occidental y las regiones Asia-Pacífico entre fines del 2019 y comienzos de 2020. Mientras tanto Europa Oriental y Latinoamérica tendrán que esperar hasta fines de 2020 para contar con Disney+.

Christine McCarthy, directora financiera de Disney, señaló que la compañía espera tener entre 60 y 90 millones de usuarios de Disney+ para el final del año fiscal 2024. Netflix, la plataforma de streaming más popular del momento, tiene 148 millones de subscriptores en la actualidad.

-Boveda de tesoros-

En la misma conferencia de prensa ejecutivos de Disney señalaron que su servicio contará, durante su primer año, de una librería con 7.500 episodios de televisión y aproximadamente 500 películas, 100 de estas estrenos recientes. El número, una fracción de lo que ofrece su rival Netflix en los EE.UU., se verá reforzado por ser, próximamente, el único lugar donde se podrá ver el contenido del masivo imperio mediático de Disney que incluye propiedades de Pixar, Marvel y Star Wars.

Parte de la razón que Disney+ se demora para extenderse en otras regiones es que The Walt Disney Company está esperando el vencimiento de las licencias a sus propiedades en servicios rivales. Por lo próximo, "Capitan Marvel" será la primera película del Universo Cinemático de Marvel que saldrá exclusivamente en Disney+, mientras que éxitos como "Avengers: Infinity Wars" y "Avengers: Endgame" serán incorporados después a la oferta de la plataforma después de su lanzamiento.

"Captain Marvel" será el primer filme de Marvel en estar exclusivamente en Disney+. (Foto: Marvel Studios)

Igualmente, filmes de Pixar y Star Wars, así como series populares como "Los Simpson", solo podrán verse a través de este servicio.

Adicionalmente, el CEO de Disney, Bob Iger, anunció que los usuarios de la plataforma de streaming tendrán acceso exclusivo a algo que llamó la 'bóveda de Disney': el archivo de filmes y dibujos clásicos creados por la compañía en sus casi 100 años de existencia.

-Contenido original-

Pero Disney+ no se contentará con solo ser el lugar donde uno va a ver contenido de Disney y la casa de Mickey Mouse tiene ambiciosos y costosos planes para hacer contenido original utilizando las marcas de la plataforma. Solo en su primer año prometen 25 series originales y 10 películas originales o especiales.

En total, Disney tiene programado gastar mil millones de dólares en el 2020 en programación original, además del mismo monto en gastos operativos. Para el 2024 esperan gastar US$2,5 mil millones entre ambos.

Si bien las sumas parecen exorbitantes, hay que tomar en cuenta que se espera que Netflix gaste US$15 mil millones en contenido original este 2019, mientras que Amazon reveló que pagó US$1,7 mil millones en contenido audiovisual y musical solo en el primer trimestre del año.

Como muestra de lo planeado por Disney, actualizarán el clásico "La dama y el vagabundo" a tiempos modernos, mezclando gráficos de computadora con caninos reales para traer la historia de amor que trasciende clases sociales a las nuevas generaciones.

Por el lado de Marvel, ya se han anunciado las series "Hawkeye" con Jeremy Renner, "Loki" con Tom hiddleston, "WandaVision" con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y "Falcon and Winter Soldier" con Sebastian Stan y Anthony Mackie. A diferencia de las series de Marvel para Netflix, estas estarán protagonizadas por actores de las películas y están inequívocamente insertadas en el Universo Cinemático de Marvel.

"Falcon and the Winter Soldier" será una de las series originales exclusivas a Disney+. (Foto: Marvel Studios)

Disney también anunció la creación de una serie titulada "What If...?" ("Y si...") que a la tradición de los cómics mostrará sucesos alternos al canon de Marvel.

"Star Wars" será otra propiedad que tendrá su participación en Disney+ con "The Mandalorian" como la producción más promocionada. La serie live-action, creada por el director Jon Favreau, seguirá a un miembro de esta casta de guerreros y cazarecompensas luego de la caída del Emperador Palpatine en "El regreso del jedi".

Creada por el director Jon Favreau, "The Mandalorian" sigue a un guerrero y cazarecompensas tras la caída del emperador Palpatine. (Foto: Disney)

Además , aficionados del dibujo animado "Star Wars: The Clones Wars" verán sus plegarias respondidas con el estreno de la séptima temporada en el servicio de streaming.

Por último, está en producción una serie protagonizada por el espía rebelde Cassian Andor (Diego Luna), quien apareció por primera vez en el filme "Rogue One".

En el terreno de Pixar se ha confirmado la producción de la serie "Monster at Work", que seguirá las aventuras Sully y Mike. Además, Disney está trabajando en dos spin-off de "Toy Story", uno de ellos será una precuela a la cuarta película y contará las aventuras de Bo Peep.

Entrando al terreno de las especulaciones y los rumores, varios medios reportaron que Disney también está trabajando en una serie protagonizada por Obi-Wan Kenobi, un proyecto protagonizado por Lando Calrissian o alguno de los protagonistas de la nueva trilogía como Finn o Poe Dameron.

Durante una conferencia con los inversionistas reciente Bob Iger también reveló que Disney+ también incluirá reboots de franquicias clásicas de 21st Century Fox como "Home Alone" ("Mi pobre angelito"), "Night At the Museum" ("Una noche en el museo"), "Diary of a Wimpy Kid" ("El diario de Greg") y "Cheaper By the Dozen" ("Más barato por docena"), aunque sin especificar si serán películas o series.