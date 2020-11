Disney+ llegará a Latinoamérica el día 17 de noviembre y será la única plataforma streaming que contará con los contenidos propios de Disney, Marvel Studios, Star Wars, Pixar y National Geographic. ¿Cuáles serán las películas y series que serán parte de su catálogo? te lo contamos.

Con la llegada de la plataforma, será posible ver todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, trátese de “Avengers” (2012), “Ant Man and The Wasp” (2018) o “Avengers: Endgame” (2019). Disney+ también incorporará series basadas en esa franquicia, como “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

“The Mandalorian”, serie esperada por muchos fanáticos en Latinoamérica, estará disponible con sus dos temporadas. Asimismo, se podrá disfrutar de la saga completa “Star Wars”, incluyendo los spin-offs “Rogue One” y “Solo”.

Imposible no recordar los clásicos animados como “La sirenita” o “Blancanieves y los siete enanos”, películas que también formarán parte del catálogo al igual que las adaptaciones live-action como “Aladino” y “El rey león”.

Las series de Disney Channel como “Hannah Montana”, “Zack y Cody: Gemelos en acción” y las películas originales como “Camp Rock” o “Descendientes” también estarán en el catálogo.

Entre las series de Nat Geo, se encuentran “One Strange Rock” programa documental que tiene como presentador a Will Smith y “Elegidos para la gloria”, serie basada en la novela de Tom Wolfe que trata la vida de los siete pilotos que formaron parte del primer programa espacial tripulado en Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Con el ingreso al mundo streaming, Disney+ también incluirá las series estrenadas para dicha plataforma como “La dama y el vagabundo” o "Sociedad Secreta de Hijos Reales”.

Entérate que otras series y películas formarán parte del catálogo de Disney+ para Latinoamérica en la galería que acompaña esta nota.

