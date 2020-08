El mayor competidor de Netflix alista su ingreso a la región. Disney+, servicio de streaming propiedad de Walt Disney Company, reveló cuándo estará disponible para la región de América Latina, en países como México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia; etc.

“¡Disney+ llega a Latinoamérica en noviembre!”, indicó por medio de Twitter una de las cuentas oficiales de la compañía del ratón Mickey de la red social Twitter. Este anuncio llega en marco de la reunión de inversores de la empresa, llevada a cabo este martes 4 de agosto, en la que se revelaron detalles de las ganancias y pérdidas.

¡Disney+ llega a Latinoamérica en noviembre! Más información en: https://t.co/m5yTZ9lib3 — Disney Prensa México (@DisneyPrensaMX) August 4, 2020

El Comercio se comunicó con los encargados de comunicación corporativa de disney+ en Perú para conocer más información del servicio, incluyendo precios. Apenas tengamos más información, la compartiremos.

CONTENIDO EXCLUSIVO

Anunciada originalmente en 2017, la plataforma de streaming Disney+ se lanzó en Estados Unidos y otros mercados a fines del 2019; estreno para el que incluyó contenido exclusivo, como es el caso de la serie documental “The World According To Jeff Goldblum”, presentada por el recordado actor de “Jurassic Park”; y “The Mandalorian”, serie de “Star Wars” protagonizada por Pedro Pascal (“Game of Thrones”).

A lo largo de los meses el servicio, que tiene entre sus contenidos exclusivos todo el catálogo de Marvel Studios, incluyo más producciones; siendo una de las más recientes la versión filmada de “Hamilton”, el musical más exitoso de Broadway de los últimos años, producido por Lin Manuel Miranda (”His Dark Materials”, “In the Heights”).

Por el lado de Marvel Studios, el servicio incluirá entre sus producciones exclusivas la serie “Falcon and the Winter Soldier”, que tendrá como protagonistas a los dos mejores amigos del Capitán América, Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan); “Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston, y “Wandavision” con Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Adicionalmente, se han confirmado las series “Ms. Marvel”, “What If”, “Moon Knight”, “She Hulk” y “Hawkeye”.

ÉXITO INICIAL Y COMPETIDORES

En los casi nueve meses desde su lanzamiento en Estados Unidos, Disney+ acumula más de 60.5 millones de suscriptores en todo el mundo; principalmente en Estados Unidos. Esta cifra se reveló también el 4 de agosto, durante la junta de inversores. En comparación Netflix, que lleva muchos más años en el negocio del streaming, amasó hasta el segundo trimestre del 2020 192.95 millones de usuarios globales.

Además de Netflix y Disney+, hay más servicios de streaming que buscan su propia tajada del mercado, como es el caso de los recientes Peacock (NBC), HBO Max (Warner), Apple TV+ y Quibi; quienes se unen al club también formado por CBS All Access, Starz Play y Hulu.

