Tuvo que pasar un año para que el servicio de televisión Disney+, antes exclusivo solo en Estados Unidos, Europa y otros territorios, llegara a la región. Desde este martes 17, el sistema ya está disponible para Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y más países de América del Sur y el Caribe.

“Por fin llegó el día. Levantando las manos. Y, quizás, esto es lo último a lo que le des RT antes de entrar a #DisneyPlus. Por eso, aprovechamos para preguntarte: ¿Qué es lo primero que vas a ver?”, indica la publicación en redes sociales del servicio de televisión.

“El lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica es un hito en la historia de la compañía en la región y marca el comienzo de una etapa de innovación y creatividad sin precedentes. Estamos muy orgullosos de compartir con nuestras audiencias esta nueva experiencia que esperaban con entusiasmo”, indicó en una nota de prensa Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Entre los contenidos originales que Disney+ incluye, esto es series y películas creadas solo para la plataforma, destacan “The Mandalorian”, “High School Musical: The Musical, The Series”, “Forky Pregunta”, “The Secret Society of Second Born Royals”; entre otros.

Puede que “The Mandalorian” sea el contenido más esperado de América Latina. Creada por Jon Favreau (“Iron Man”) y producida en conjunto con Dave Filoni (“The Clone Wars”); sigue la historia de Din Djarin (Pedro Pascal), guerrero mandaloriano que encuentra a un bebé que es buscado por los remanentes del Imperio. Din tendrá que reunir a este ser, bautizado en internet como “Baby Yoda”, con sus padres.

Pero Disney+ también tiene ausentes en sus contenidos. Por ejemplo, solo incluye las temporadas 29 y 30 de “Los Simpson”; mientras que de la franquicia de películas “X Men” está ausente “Logan”. Asimismo, solo tiene la primera temporada de la serie “Marvel Runaways”.

Conforme a los criterios de Saber más

Mira también

Película animada Soul se estrenará vía Disney+

Película animada Soul se estrenará vía Disney+

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina