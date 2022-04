¡Grandes noticias para los y las EXO-L! D.O. de EXO tiene un próximo nuevo proyecto. El vocalista de la popular banda de K-pop participará en el nuevo k-drama que prepara KBS. D.O. será el protagonista de este nuevo dorama llamado “Prosecutor Jin’s Victory” o también conocido como True Swordsmanship.

Tras las noticias del regreso de EXO por su aniversario #10 y su segundo miniálbum, también se dio a conocer la futura participación de D.O. en un nuevo drama, el cual será su primera aparición luego de terminar su tiempo de servicio en el ejército. Los/las EXO-L están esperando ansiosamente este nuevo proyecto del idol. Como se sabe, la primera incursión de Kyungsoo en al ámbito actoral de k-dramas se dio en el título “It’s okay, it’s love”, es por ello que su fanbase no puede esperar para ver el crecimiento y cambio del artista.

Prosecutor Jin’s Victory es co-producido por la agencia Neo Entertainment y está dirigido por Kim Sung Ho, quien realizó “Move to heaven” para la plataforma streaming Netflix. El equipo de pre-producción contó con el guionista Lim Young Bin. KBS World informó el pasado 5 de abril que la coprotagonista de Kyung Soo, será la actriz Lee See Hee. Al cast también se une Ri Won quien realizará su debut actoral en este k-drama.

¿De qué trata Prosecutor Jin’s Victory? ¿cuándo se estrena?

D.O. tendrá el papel de Jin Jung un fiscal perteneciente a la Oficina de Distrito Central; su personaje se describe como un hombre simpático y encantador que se dedica a capturar corruptos bajo casi cualquier método, incluso utilizará trampas y empleará locuras para asegurarse de impartir justicia sobre los delincuentes. El protagonista es un persona excéntrica y alocada pero con un gran sentido de la justicia.

El k-drama promete sorprender a la audiencia, sin embargo; los fanáticos tendrán que esperar un poco más por el material pues aún no se tiene una fecha programada de estreno. Se cree que la serie podría llegar para el 2023, o finales del 2022.

¿En qué otros k-dramas ha participado D.O de EXO?

D.O. goza de un gran talento para el canto, baile y actuacción al igual que sus compañeros de banda. El idol ha participado en títulos como It’s okay, it’s love, anteriormente mencionado y otros como “Cart”, “My annoying brother”, “Swing kids”, “Along with the gods”, “I remember you” y la más conocida y querida por sus fanáticos/as “100 days my prince”.