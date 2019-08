"Los doctores": fecha de estreno, historia, personajes y todo sobre la versión mexicana de 'Grey's Anatomy'

“Grey´s Anatomy”, una de las series estadounidenses más exitosas de los últimos tiempos que hasta el momento tiene 15 temporadas y 324 capítulos, tendrá una versión mexicana producida por Televisa. El remake del drama médico recibe el nombre de “Los doctores” y estará bajo la producción de Jorge Alberto Castro y la dirección de Benjamín Cann.

Pero esta no es la primera vez que intentan adaptar la serie creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo (Meredith Grey). En 2011, TV Azteca lanzó la telenovela “A Corazón Abierto”, protagonizada por Iliana Fox y Sergio Basañez.

Según José Alberto Castro, el nuevo proyecto se enfocará en los problemas personales y profesionales de un grupo de médicos. “Estamos desarrollando personajes que se dedican a la medicina y obviamente a entender lo que hacen en su vida profesional, estar luchando por la vida y la salud de las personas, pero también tienen que poner orden y salud a su vida personal, en sus relaciones tanto sentimentales como familiares” dijo el productor durante una entrevista difundida por Las estrellas.

Sin embargo, “Los doctores”, que al parecer comenzará a rodarse en septiembre de 2019, no generó una reacción positiva ya que varios usuarios en redes sociales empezaron a burlarse y criticar la apuesta de Televisa.

HISTORIA DE “LOS DOCTORES”

De acuerdo a People en español, “Los doctores” se desarrolla en el “Hospital de Especialidades Médicas, uno de los más atareados de México por la cantidad de urgencias que atiende y porque también alberga a las mentes más experimentadas en cada una de las ramas de la medicina.

Gonzalo Olmedo, un idealista y abnegado médico internista, es designado director tras la repentina muerte de su antecesor. Al asumir su cargo descubre el complejo funcionamiento del hospital que tiene las carencias propias de un sistema de salud pública en crisis y problemas de corrupción.

Para llevar a cabo la transformación, Gonzalo recluta a un grupo de destacados profesionales que curan los casos más complejos y, a la vez, tratan de sanar las heridas de su propia vida”.

TRÁILER DE “LOS DOCTORES”

“Los doctores” aún no cuenta con un tráiler, pero una vez iniciado el rodaje probablemente se den a conocer las primeras imágenes de la serie.

ACTORES Y PERSONAJES

Según 'El Universal', la ficción mexicana tendrá como protagonista a la actriz cubana Livia Brito, que será la encargada de interpretar a Meredith Grey, papel que en la versión original desempeña Ellen Pompeo. Asimismo, se tiene contemplado al actor chileno Matías Novoa.

Aunque José Alberto Castro, también conocido como el “Güero Castro”, aún no ha confirmado al elenco definitivo, reveló que José Elías Moreno será uno de los líderes del conjunto médico. “Él sí está con nosotros, me encanta su trabajo. Se preparó y me presentó un personaje maravilloso”, aseguró.

De acuerdo a LatinShowNews, entre los actores que han realizado casting para formar parte de “Los doctores” están Daniel Arenas, protagonista “Mi marido tiene más familia”, Cristián de la Fuente, Osvaldo de León, Antonio Gaona, Pedro Moreno y Shalim Ortiz.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Benjamín Cann

Producción: José Alberto Castro

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “LOS DOCTORES”?

“Los doctores” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero lo más probable es que los primeros episodios de la serie médica de Televisa lleguen en algún momento del 2020.