Documental de las alegrías y lágrimas de Robin Williams se estrena en HBO

El actor Robin Williams fue uno de los mejores actores de la generación. Logró convertirse en uno de los personajes más divertidos de la industria del entretenimiento, sin embargo, su vida tras escenarios era muy distinta a lo que él proyectaba.

El 11 de agotos de 2014, Robin Williams se quitó la vida, y para muchas celebridades y seguidores fue una noticia que no podían creer ni asimilar. Su carácter jovial, amistoso y divertido no daba indicios que algo andaba mal con él.

El documental "Robin Williams: Come Inside My Mind" ("(Robin Williams: métete en mi mente") de HBO expondrá la vida del actor estadounidense, tanto de sus logros como de sus más profundos pesares.

La productora Marina Zenovich fue la encargada de este proyecto que cuenta la vida del actor y comediante. En este documental de casi dos horas, Zenovich apostó por un recuento cronológico de ese talento natural e inimitable que tenía el actor. También muestra algunas heridas que el artista tuvo en el alma y algunos excesos.



En el documental se exponen videos inéditos de sus ejercicios de improvisación escénicas y su propia voz, la cual fue sacada de otras entrevistas y editada dentro de la película.



Tráiler de "Robin Williams: Come Inside My Mind" (2018) (Video: YouTube)

"Siempre tuve curiosidad sobre él y de dónde venían sus dones. Pensé que era un gran actor. Me gustó su estilo de comedia. Era fanática de su serie Mork y Mindy (producción televisiva que lo hizo famoso en la década de los 80 en la que interpretó a un excéntrico extraterrestre)”, dijo en una entrevista Zenovich.



El dato

"Robin Williams: Come Inside my Mind" se estrena este lunes 6 de agosto a las 8 p.m. por HBO y en la plataforma de HBO GO.