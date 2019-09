‘Dolunay’: todo lo que debes saber de la telenovela turca ‘Luna llena’ protagonizada por Can Yaman

No cabe duda de que las telenovelas turcas han llegado para quedarse en diversos países del mundo, y España no es la excepción. Luego que se estrenó este lunes 16 de setiembre la serie ‘Dolunay’ (Luna llena, en español), los televidentes se han mostrado satisfechos con la llegada de esta nueva entrega que trata sobre dos personajes de vidas opuestas que llegarán a enamorarse.

La ficción estará protagonizada por Can Yaman y Ozge Gurel, quienes interpretarán a Ferit Aslan y Nazli, respectivamente. Ambos deberán luchar por su amor ante los diversos obstáculos que se les presentarán en el camino. Para conocer más sobre esta novela turca, te contamos todos los detalles que debes conocer.

SINOPSIS DE ‘DOLUNAY’

‘Dolunay’ cuenta la historia de un amor imposible entre Nazli y Ferit Aslan. Como ella es de condición humilde y necesita cubrir varios gastos, empieza a buscar empleo y se entera de que en una mansión requerían un cocinero, por lo que ella decide postular y al final se queda con el puesto.

La principal labor de la estudiante de Gastronomía y Artes Culinarias que sueña con convertirse en una reconocida chef es prepararle la cena y marcharse antes de que regrese del trabajo el millonario empresario Ferit.

Un día coinciden por casualidad y surge una atracción mutua. Así pasan el tiempo hasta que un día se enamoran, pero esta relación será mal vista por todos por lo que deberán luchar por ella ante los diversos obstáculos y malentendidos que se presenten.

Dolunay obtuvo éxito en más de 20 países. (Foto: Divinity) Dolunay obtuvo éxito en más de 20 países. (Foto: Divinity)

TRÁILER DE LA TELENOVELA TURCA

La comedia romántica alcanzó el éxito en más de 24 países y promete atrapar a todos los televidentes españoles.

En el tráiler se ve cómo Nazli llega a trabajar a la mansión, contratada por un personal encargado que le precisa que no debe pisar otro ambiente que no sea la cocina, algo que ella acepta.

En tanto, Ferit, un hombre amante de la perfección, quien desconoce la identidad de la nueva chef, piensa que la persona que cocina, por su buena sazón, es alguien mayor, pero lo descubre en un confuso incidente en su casa.

PERSONAJES DE ‘DOLUNAY’

Ferit (Can Yaman)



Ferit es un joven multimillonario obsesionado por mantener el orden y la tranquilidad en su oficina y trabajo. Es amante de la soledad y poco cariñoso con su familia a excepción de su sobrino Bulut. Es una persona segura de sí misma y no duda en reprochar si alguien comete un error.



Al ser muy exigente y de carácter especial, no logra que algún empleado del servicio doméstico de su casa permanezca por mucho tiempo.



Nazli (Ozge Gurel)



Nazli es una joven que sueña en convertirse en chef profesional y abrir su propio restaurante, algo por el que viene estudiando. Como necesita dinero empieza a trabajar en la casa del magnate, a quien solo debe prepararle la cena e irse antes de que llegue Ferit.



Es alegre, apasionada y despreocupada. Su dulzura llega a captar la atención y más adelante a enamorar al millonario empresario.



Nazly es una estudiante de Gastronomía. (Foto: Divinity) Nazly es una estudiante de Gastronomía. (Foto: Divinity)

Deniz (Hakan Kurtas)

​

Deniz es el mejor amigo de Ferit. Al igual que el protagonista es miembro de una familia adinerada.



Contrario al carácter de su amigo, él es sencillo y amable. Al conocer a Nazli iniciará una amistad con ella, pero al sentir atracción buscará ganarse su cariño.



Fatos (Oznur Serceler)

​

Fatos es la mejor amiga de Nazli. Es una estudiante de Diseño de Moda y sueña con casarse algún día con alguien con dinero.



Ella vive en un apartamento de Estambul con la protagonista y la hermana de esta de nombre Asuman.



Asuman (Ilayda Akdogan)

​

Asuman es la hermana menor de Nazli. Y aunque es muy inteligente, solo lo utiliza para conseguir lo que se propone.



Es ambiciosa y egoísta, además siente celos por su hermana.



Hakan (Necip Memili)

​

Hakan tiene una gran rivalidad en los negocios con Ferit, a quien busca derrotarlo en este campo.



Incluso, luego que el protagonista rompiera su relación con Demet, se llegó a casar con ella.



En el lado opuesto a los protagonistas Ferit y Nazli, encontramos a Hakan (Necip Memili) y Demet (Aliona Bozbey). (Foto: Divinity) En el lado opuesto a los protagonistas Ferit y Nazli, encontramos a Hakan (Necip Memili) y Demet (Aliona Bozbey). (Foto: Divinity)

Demet (Aliona Bozbey)

​

Demet es la hermana de Deniz. Estuvo enamorada de Ferit, pero al darse cuenta de que no era correspondida aceptó la propuesta de matrimonio de Hakan.



Es una persona muy caprichosa que estuvo enamorada de Ferit.



Bulut (Alihan Türkdemir)

​

Bulut es el sobrino de Ferit. Es un niño muy alegre y acaba empujando a los protagonistas a unirse para procurar su bienestar.



ACTORES

Can Yaman

​

Can Yaman nació en Suadiye, Estambul, el 8 de noviembre de 1989. Es actor, modelo y abogado turco.



Su carrera como actor comenzó en 2014, pero el éxito llegó en 2017 con el papel de Ferit Aslan, un hombre de negocios adinerado, en la serie de televisión ‘Dolunay’. Además, ha sido ganador de un Golden Butterfly Award por su papel en la serie Erkenci Kuş (Pájaro soñador) en 2018.



El protagonista robó el corazón de miles de televidentes. (Foto: dizicentral.com) El protagonista robó el corazón de miles de televidentes. (Foto: dizicentral.com)

Özge Gürel

​

Özge Gürel nació el 5 de febrero de 1987 en Estambul. Su padre es de ascendencia circasiana, mientras que su familia materna son inmigrantes turcos de Salónica. Ella vivió en Silivri, Turquía, hasta que terminó la escuela secundaria. Gürel inicialmente estudió negocios en la Universidad de Beykent, pero lo dejó sin terminar. Luego tomó lecciones de actuación.



Ella entró en el mundo de la actuación con el personaje de Zeynep en Kızım Nerede? Saltó a la fama cuando interpretó el papel principal de Nazli Pinar Aslan en ‘Dolunay’.



DATOS DE LA TELENOVELA TURCA

Esta telenovela turca cuenta con un total de 26 episodios, de dos horas de duración cada uno. Se estrenó en Turquía el año 2017 y ha alcanzado más de una veintena de países en todo el mundo.

‘Dolunay’ es la nueva apuesta de la cadena de Mediaset y será transmitida en España de lunes a viernes a las 16:00 horas. Actualmente, la ficción es un auténtico boom en Italia en su emisión en Canale 5.