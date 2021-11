La serie “Dopesick” estrenó el viernes 12 de noviembre en la plataforma Star+, protagonizada por un elenco encabezado por Michael Keaton, esta producción narra la crisis y adicción que ocasionó el OxyContin, opiáceo que, por su excesivo consumo, produce los mismos efectos que la heroína.

La director mexicana Patricia Riggen contó detalles del proceso de realización de la serie, cómo nació la producción y la historia en torno a los dos capítulos que dirige: el cinco y seis.

Según explicó a este medio, se preparó leyendo los guiones y toda la información al respecto en internet. Además, confirmó que durante el casting se dio cuenta que casi todas las personas han vivido en carne propia el infierno de la adicción, ya sea por experiencia propia o por algún familiar o amigo cercano.

“Es algo interesante, cuando hicimos la investigación sobre el tema, hablamos con muchas personas que venían al casting y todas, o bueno, la mayoría coincidía en que un familiar o amigo cercano ha vivido una adicción. Es alarmante la cantidad de casos que aparecen día a día. Hay más de un millón de muertos por opioides y estos no los consigues de manera ilegal en Estados Unidos, te los da tu mismo doctor”, señaló Patricia.

Sobre la importancia de la información

Uno de los puntos principales por los que la promoción de la serie se hace en América Latina es porque estos opioides todavía no se prescriben en la región; sin embargo, la directora aseguró que estos llegarán cuando uno menos se lo espera.

“Debemos informar a todos, una de las razones por las que hacemos esta promoción en México y América Latina es porque esto todavía no llega, nosotros siempre repetimos lo que Estados Unidos hace, así que no me queda la menor duda que llegarán a la región y la gente debe estar preparada”, precisó Riggen.

“Las historias de ‘Dopesick’ existen, son reales. La existencia y medicación de los opioides es algo comprobado por muchas investigaciones. En esta serie podemos ver puntos importantes como el de la familia Slacker, quienes crean la droga y son los inventores de la mercadotecnia”, agregó al hablar sobre la historia.

Sobre su trabajo con Michael Keaton

Asimismo, Patricia Riggen señaló que una de las actividades que más le llamó la atención de esta producción es el cast, el cual logró reunir a un elenco encabezado por Michael Keaton, con quien aseguró fue un honor trabajar con él.

“Sin duda la producción ha sido increíble, uno lee los nombres del cast y no te imaginas la calidad de actores que tenemos, Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson y más le dan gran peso a la historia, todos tienen una gran cantidad interpretativa”, contó Riggen.

“Michael Keaton es un actor increíble, es sin duda uno de los mejores y su calidad queda demostrada en la historia, trabajar con él es un placer, claro, hay algunas cosas como que solo graba algunas escenas, es decir, no le gusta repetir la escena. Así que debes tener todo listo para que quede en uno o dos cortes como máximo”, añadió.

DATO

La miniserie inspirada en el libro más vendido del New York Times de Beth Macy, llevará a los espectadores al epicentro de la lucha de Estados Unidos contra la adicción a los opioides: desde las salas de reuniones de Big Pharma, pasando por una angustiada comunidad minera de Virginia, hasta llegar a los pasillos de la DEA. Desafiando todas las probabilidades, los héroes de esta historia se embarcarán en un viaje intenso y emocionante para derrotar a las temerosas fuerzas corporativas detrás de esta crisis nacional y sus aliados.

