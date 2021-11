Los doramas coreanos han adquirido gran popularidad en los últimos años. Tal vez, recuerdes o has visto “Parasite” (Parásitos) o “Squid Game” (El juego del calamar), producciones asiáticas que han alcanzado a ser reconocidas mundialmente y, han despertado el interés por la Ola Hayllu, oleada coreana que ha logrado alcanzar mercados europeos y hasta latinoamericanos.

Estas series coreanas o K-dramas pueden ser disfrutados con un solo click gracias a la Internet. Sin embargo, a veces resulta difícil encontrar una página segura para ver nuestro contenido favorito.

Si eres un fiel seguidor de las series asiáticas, este contenido es de tu interés. En las plataformas que te mostraremos, encontrarás doramas completos en español, de descarga automática y con su idioma original con subtítulos.

Es preciso señalar, que la mayoría de estas páginas para ver k-dramas son de acceso gratuito, otras te pedirán datos personales y algunas están disponibles para una prueba gratis de 30 días. Ahora sabrás en que sitio verás tu serie preferida.

NETFLIX

Sin duda una de las plataformas de streaming más usadas de todos los tiempos. Aquí encontrarás series coreanas para todos los gustos, desde romántica, suspenso o crimen. El Juego del calamar es uno de los último éxitos coreanos del servicio, y cada mes renuevan su catálogo con nuevos estrenos que de seguro te atraparán con la trama.

Puedes visitar su página de streaming: Netflix

VIKI

Esta plataforma es una de las favoritas de los fans de los doramas en la web. Posee un buen catálogo de series y películas completamente a tu disposición; además, se encuentra disponible en varios idiomas. Desde la Play Store también puedes descargar la app para ver todo el contenido desde tu celular. No posee opciones de descarga, y para acceder a la plataforma tienes que crearte una cuenta.

Puedes visitar su página de streaming: VIKI

DORAMASFLIX

Es una plataforma muy similar a la de Netflix, ofrece un amplio catálogo de películas y series asiáticas que puedes ver sin suscribirte o iniciar sesión. Disfruta aquí de los mejore doramas estrenados en los últimos años.

Puedes visitar su página de streaming: DORAMASFLIX

DORAMASMP4

Es uno de los portales online más famosos entre los fanáticos de los doramas. En esta plataforma encontrará series coreanas en estreno o en emisión, disponibles para ver de manera online y gratis. Puedes descargar los capítulos de tu serie favorita.

Puedes visitar su página de streaming: DORAMAS MP4

HULU

Este portal es perteneciente a la corporación Disney. Aquí encontrarás una lista de series coreanas que puedes ver con todos los capítulos completos, como Descendientes del sol, Oh My Venus, Boys over flowers, entre otros. La opción de descargas no está habilitada en este portal, y cuenta con planes de suscripción muy económicos.

Puedes visitar su página de streaming: HULU

ESTRENOS DORAMAS

“Estrenos Doramas” también es una plataforma perfecta si amas la producción asiática. Este sitio web para ver doramas online es bastante básico, pero al mismo tiempo muy eficiente.

Puedes visitar su página de streaming: ESTRENOSDORAMAS

DORAMAS HD

Esta web es perfecta para ver doramas online y descargar capítulos completos en HD. Encontrarás un buen catálogo de entregas nuevas y joyitas antiguas que te atraparán desde un principio.

Puedes visitar su página de streaming: DORAMAS HD

