Dragon Ball: así es la colección más grande de objetos relacionados a la franquicia 

Con tres décadas y media de existencia, hay una cantidad exorbitante de mercadería, recuerdos y objetos relacionados a "Dragon Ball".

La mayor colección de estos pertenece al japonés Hitoshi Uchida, quien recientemente se hizo acreedor del récord Guinness por tener 10 mil 98 objetos relacionados a esta franquicia, cuatro mil de estos basados en la figura del protagonista de la saga, Gokú.

Un ávido fan de "Dragon Ball" desde pequeño, Uchida comenzó su colección con los borradores basados en personajes del manga y anime que proporcionaban las ‘gashapon’, una especie de máquina expendedoras de juguetes populares en Japón.

A pesar de que esta obsesión con Gokú llevó a que sus amigos y conocidos pensaran que "él era extraño", Uchida mantuvo su fidelidad a su héroe de niñez e incluso renunció a su trabajo para reunir su colección.

"Desde que era pequeño, me asustaban los fantasmas y tenía miedo de morir. Cuando me asustaba, imaginaba la voz de Gokú mientras intentaba dormir. Me ayudaba a lidiar con mi miedo", reveló.

Parte de la razón por la cual Uchida armó esta colección es para conocer a la actriz que le da la voz a Gokú en "Dragon Ball", Masako Nozawa.

"Ella me ha ayudado por toda mi vida y estoy ansioso por conocerla - es mi principal meta en la vida. Cuando pensé en cómo podría hacer esto una realidad, se me ocurrió romper el récord mundial", admitió.