"Dragon Ball Super": Actor de Freezer creyó que su personaje no llegaría al final

Este sábado llega a su fin "Dragon Ball Super", donde Gokú enfrenta a Jiren por la victoria en el Torneo de Poder. No obstante, habrá más aliados en el equipo del Universo 7, como el Androide 17 y Freezer. El actor de voz de este último, Ryusei Nakano, se mostró sorprendido, pues el personaje no ha traicionado a su equipo... todavía.

"Ser uno de los representantes del Universo 7 en el arco de Sobrevivencia Universal y pelear junto a Gokú... ¡Quién pensaría que este día llegaría! Aunque hice cosas terribles en la película 'Resurrection of F', he sido llamado del infierno y estoy peleando como camarada… he actuado como Freezer por 30 años y nunca he esperado esto; es inspirador", declaró Ryusei Nakano a la web de Toei Animation, productora de "Dragon Ball Super".

Las declaraciones de Nakano prosiguen:

"Nunca pensé que permanecería hasta el episodio final. Seguramente todos esperaban que traicionaría al equipo a mitad del torneo o algo así —incluso y lo pensé. En ese sentido, supongo que he traicionado las expectativas de todos (risas). Incluso yo estoy algo impactado de pelear junto a Gokú en el episodio final, lanzando rayos de '‘ki' con un ¡haaa!’"

"La serie de 'Dragon Ball Super' termina por ahora, pero no parece que 'Dragon Ball' en sí vaya a acabar, así que esperen con ansias. Si bien no puedo predecir qué le pasará a Freezer, estoy seguro que nunca se reformará; él pensará planes más malvados. Estoy esperando ver qué pasa con él y espero que los demás también”.

En el Torneo de Poder, hubo momentos en los que parecía que Freezer traicionaría al Universo 7, pero todo resultó ser al revés, tal y como quedó demostrado cuando el ex emperador del universo descalificó a su equivalente del Universo 6, Frost.

Puedes ver el final de "Dragon Ball Super" este sábado 24 de marzo por la noche en Crunchyroll.com, con subtítulos en español e inglés. La historia, como resaltó Nakano, continuará; pues en diciembre se estrena una película con la continuación directa al Torneo de Poder. (Con información de Todd Blankenship)