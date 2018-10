"Dragon Ball Super: Broly": conversamos con las voces de Gokú y Vegeta

"Dragon Ball Super: Broly" tiene un problema: la cinta se estrenará en Latinoamérica el 17 de enero del 2019, un mes después de haberlo hecho en Japón, es decir, cuando varios fanáticos del anime ya la hayan visto.

No será la primera vez que esto suceda con la creación de Akira Toriyama: el doblaje al español de la serie de TV "Dragon Ball Super" llegó dos años después del estreno. Para entonces, Internet desbordaba de 'spoilers' y capítulos subtitulados por fans.

Esto, sin embargo, no hará mella ni le quitará la magia a la película. Así opinan Mario Castañeda y René García, actores que prestan sus voces a Gokú y Vegeta tanto en la serie como en el filme. García comenta: "Esta situación es muy nueva y nosotros somos de los primeros en vivirla. Creo que la manera de apreciar las novedades va a cambiar y se van a formar dos corrientes distintas. Estarán, por un lado, los fanáticos que querrán ver el anime en su idioma original,

pero también aquellos que esperarán ver la versión doblada, tal como lo hacían cuando eran niños. Recuerda que nosotros jugamos con la

nostalgia de la gente".

—Novedades—

La revista Jump D acaba de anunciar que "Dragon Ball Super: Broly" dedicará algunas escenas a Freezer. Según la publicación, allí se revelarían episodios de su infancia, algo inédito en la saga. Pero hasta el momento nada está confirmado. Incluso, Castañeda y García adelantan que, a menos de tres meses del estreno de la cinta para la región, todavía no tienen las fechas de sus grabaciones. Felizmente, según García, no es un trabajo que demore tanto.

Él anota: "Dependiendo de la dificultad y la cantidad de personajes, grabar nos podría tomar una semana y media. Ese es el tiempo promedio que se necesita para hacer una producción que requiere de mucha precisión".

El dúo aprovecha para agregar que, por decisión propia, desconoce más detalles del filme. Por su lado, García afirma que, en lo referido a su trabajo, prefiere no pensar tanto en la trama general ni adelantarse a lo que sucederá. "Por el contrario, lo que hago es simplemente conectar con el personaje como siempre lo he hecho y grabar mis partes. Recién sabré qué pasó cuando se estrene la película. Antes no,

porque no nos permiten verla", señala.

Algo similar sucede con Castañeda. "La verdad es que cuando grabo nunca me entero de lo que sucede en el capítulo, sino solo de lo que sucede en las escenas de Gokú. Tampoco sigo la serie, pero eso se debe a que tengo poco tiempo", afirma el artista.

DATO

"Dragon Ball Super: Broly" se estrenará en Japón el próximo 14 de diciembre, y en Latinoamérica, el 17 de enero del 2019.

Castañeda y García llegarán a Lima para ser parte del Friki Festival, evento que irá del 1 al 4 de noviembre en el Mall del Sur.