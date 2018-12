"Dragon Ball Super: Broly" será un estreno histórico por estas razones

Japón, cuna del manga y el anime mundial, revive sus mejores épocas desde los 70 y 80: la película de "Dragon Ball Super: Broly" causa expectativa por su inminente estreno este viernes.



La última vez que Japón vivió una fiebre de tamaña magnitud fue en 1984 con el estreno de la película de "The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?". Los fanáticos de Macross pasaron varios días fuera de los cines para su estreno.



Un fenómeno similar se vivió en 1997 con el estreno de la película de "The End of Evangelion". Miles de fanáticos tomaron los cines de Tokio para poder presenciar la película escrita y dirigida por mítico Hideaki Anno.



Cabe indicar que "Pokémon: Minna no Monogatari" no fue el éxito en ventas que se esperaba, pero "Dragon Ball Super: Broly" viene convirtiéndose en la película de animación que romperá todos los parámetros en cuanto audiencia en la historia.



¿Por qué el fenómeno de 'Dragon Ball Super'?



Tuvieron que pasar casi 30 años para que Akira Toriyama tuviera que retomar un proyecto relacionado con "Dragon Ball", Gokú y sus amigos. El tiempo de generó que el amor por la saga creciera.

En el Perú, "Dragon Ball" y "Dragon Ball Z" fueron los animes que rompieron con el tabú de que "mirar dibujitos" era solo tema de los más pequeños. Los niños y adolescentes de la época recuerdan que tenían que buscar un televisor para ver el sacrificio que Chaos tuvo que realizar para derrotar a Nappa y la vez que Gokú se convirtió en Super Saiyajin para acaba con Frezzer.



El dato



Hay que mencionar que el estreno de "Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer" y "Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses" no tuvieron el éxito esperado en Japón. Es más, las películas no fueron proyectadas en todos los cines y se tenía que viajar varios kilómetros para encontrar un cine y ver las películas de Gokú. Prueba de ello es un video publicado por el canal de YouTube Japanistic.

El tan esperado retorno de Broly a la pantalla grande será en diciembre en todo Japón. La última película de "Dragon Ball Super" llegará a Perú el 10 de enero del 2019.