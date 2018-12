¿"Dragon Ball Super: Broly" tendrá adaptación al manga?

"Dragon Ball Super: Broly" ya está en cines japoneses. La película se ubica posteriormente al arco del Torneo de Poder del anime, que de manera reciente terminó su adaptación al manga. No obstante, la versión impresa no desarrolla lo que se mostrará en la cinta.

El más reciente capítulo del manga de "Dragon Ball Super", al terminar el mencionado torneo, muestra una ilustración de la película; pero esa es la única mención a Broly. De inmediato, narra lo que ocurre después: el arco de historia del prisionero de la Patrulla Espacial.

Lo más probable es que "Dragon Ball Super: Broly" no llegue al manga, pues al estar la película en cartelera no sería necesario redundar en la misma. Algo así ocurrió con la película "Resurrection of F" (2015), que solo se adaptó parcialmente pues su dibujante, Toyotaro, fue contratado para adaptar al manga la serie de animación.

Otro motivo por el V-Jump cuente una nueva historia sería porque "Dragon Ball Super" puede volver con una nueva temporada a la televisión (nada confirmado aún); y de ser ese el caso, necesita material para adaptar.

"Dragon Ball Super: Broly" se basa en una historia original de Akira Toriyama que reimagina al popular antagonista de tres películas en los años 90.

La película sigue la historia de Broly, un saiya abandonado desde niño por su propia raza, pues lo consideraron demasiado poderoso; a un nivel que pondría en riesgo el poder del rey Vegeta.

DATO

"Dragon Ball Super: Broly" llega a los cines de Perú el 10 de enero del 2019.