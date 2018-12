Quedan pocos días antes del estreno oficial de la película "Dragon Ball Super: Broly" el próximo 14 de diciembre en Japón. Ahora se han revelado los títulos de las canciones que componen el soundtrack de la cinta y con ellos una gran sorpresa.

Para sorpresa de todos los seguidores de Dragon Ball, el nombre de las canciones que musicalizan el filme, revelan el orden y la trama de la cinta.

A continuación, la lista del soundtrack de "Dragon Ball Super: Broly" que ha sido oficializada por Toei Animation.

1.- Birth of Freeza’s Army (El Renacer del Ejército de Freezer)

2.- Ruled by Freeza (Reinado de Freezer)

3.- Broly’s Potential (El Potencial de Broly)

4.- Paragus’ Rage (La ira de Paragus)

5.- Dragon Ball Super: Broly Theme (Dragon Ball Super: Broly)

6.- Broly on the Frontier (Broly en la Frontera)

7.- Freeza’s Scheme, Premonition of Death (Esquema de Freezer, premonición de muerte)

8.- Bardock Falls (Caída de Bardock)

9.- Cha-La Head-Cha-La

10.- Vegeta’s Irritation (Irritación de Vegeta)

11.- The Adventure Begins (La aventura comienza)

12.- Bulma’s Wish, Another 5 Years (El deseo de Bulma, 5 años más)

13.- Freeza’s Wish, Another 5cm (El deseo de Freezer. 5 centímetros más)

14.- Broly the Wild Child (Broly, el niño salvaje)

15.- An Unexpected Bounty (Una recompensa inesperada)

16.- Broly’s Sorry State (Estado de lamento de Broly)

17.- Memories of Bah (Los recuerdos de Bah)

18.- Freeza and Broly (Freezer y Broly)

19.- Broly Begins to Battle (Broly empieza la batalla)

20.- Awakened Power (El despertar de la fuerza)

21.- Kakarot vs Broly (Kakaroto vs. Broly)

22.- Broly Evolves (Broly evoluciona)

23.- Prelude to a Comeback (Antesala de un regreso)

24.- Broly’s Rage and Sorrow (La rabia y el dolor de Broly)

25.- Will They Fuse?! (¿Se fusionaron?)

26.- The Birth of Gogeta! (El nacimiento de Gogeta)

27.- The World in Danger (El mundo está en peligro)

28.- Broly vs. Gogeta – Theme Song (Broly vs. Gogeta)

29.- Omen of Battle (Presagio de la batalla)

30.- Full-Force Kamehameha (Kamehameha con todo el poder)

31.- Freeza’s Ambition (La ambición de Freezer)

32.- Friendship With Broly (Amistad con Broly)

33.- I’m Kakarot (Yo soy Kakaroto)

34.- Blizzard (Movie Edit)/Daichi Miura

Tal y como se mencionó, el orden de las canciones también sería el de las escenas de la película, comenzando con el renacimiento del ejército de Freezer para luego centrar su historia en el saiyayin legendario, Broly.

En esta etapa, el título de una canción es "Bardock Falls" ("La caída de Bardock") por lo que se puede inferir que en esta parte de la historia, el padre de Gokú moriría.

Después, se explica cómo sería el origen de los saiyayin, en especial el de Broly, para luego dar pie a la batalla contra Gokú y Vegeta. El clímax del combate llegará con la aparición de Gogeta y su lucha contra Broly.

Finalmente, una de las últimas canciones es "Friendship With Broly" ("Amistad con Broly"), título que genera bastantes dudas, considerando que si Broly termina convirtiéndose en amigo de los guerreros de la tierra, la película terminaría de una manera distinta a la de su historia anterior.