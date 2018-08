"Dragon Ball Super": cuánto cambió el Torneo del Poder en el manga | FOTOS

El anime de "Dragon Ball Super" terminó su emisión a fines de marzo, pero la versión impresa sigue en publicación y sus últimos números han registrado interesantes novedades con respecto a su contraparte televisiva.

Actualmente, el manga de "Dragon Ball Super" se encuentra abordando el arco del Torneo del Poder, pero ha llamado la atención de muchos que este haya introducido ciertos cambios en la historia. La galería adjunta a esta nota reúne algunos de estos.

El hecho de que la historia tenga puntos de divergencia no significa que ambas versiones de "Dragon Ball Super" no sigan los mismos hilos narrativos fundamentales. Eso sí, hay quienes consideran que no sería demasiado interesante que el anime y el manga tengan exactamente la misma historia, pues no habría gran novedad de ser así.

A favor de la versión impresa, hay quienes señalan que tiene un ritmo mucho más directo que el anime, aunque la cantidad de páginas en cada número puede parecer escasa para algunos.

De cualquier manera, no parece que los cambios entre las dos presentaciones de "Dragon Ball Super" genere gran conflicto entre los seguidores de la franquicia. Por el contrario, parece ser que estos suelen recibir las modificaciones con gran expectativa.

DATO

La película "Dragon Ball Super: Broly" llegará a las salas de cine japonesas el 14 de diciembre de este año. El estreno para Perú y Latinoamérica está programado para el 24 de enero de 2019.