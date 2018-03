El que una serie tenga cifras de audiencia favorables no significa que vaya a permanecer así, aunque "Dragon Ball Super", uno de los programas más vistos de Japón, se ha mantenido en el top 10 de animes durante casi tres años. De todas maneras, consideramos relevante analizar la evolución de su cifras de visionado.

Importante: Las siguientes gráficas consideran los domingos como fecha de emisión, pues por la diferencia horaria con Japón "Dragon Ball Super" se ve allá el último día de la semana (llega a Latinoamérica los sábados por la noche).

Como se aprecia en el gráfico, el primer episodio de "Dragon Ball Super", transmitido el 5 de julio del 2015, fue el episodio más visto de la primera saga con 7.9 % de share; tras lo cual las cifras bajaron, pero no se desplomaron.

Las audiencias mantuvieron la misma tendencia en la saga de Golden Freezer, que al igual que el inicio del anime no ofreció mayor novedad: ambos arcos de historia adaptan las películas animadas "Battle of Gods" (2013) y "Fukkatsu no F" (2015).

En la saga del Universo 6, primer arco de historia original del anime, por momentos hubo episodios muy vistos.

Es en la saga de Trunks del Futuro cuando "Dragon Ball Super" alcanzó su mayor logro en audiencias: 8.4% del share en su primer episodio, aquel donde se presenta al villano Black Gokú, idéntico al héroe que todos conocen. La identidad de este adversario sería un misterio durante varios meses.

La saga final del anime es la más larga y también aquella que, a la fecha, no alcanzó el 7% de share. No obstante contiene el episodio 94 (donde Gokú recluta a Freezer para la pelea), único que, a la fecha, ha superado en ráting al popular anime "One Piece", que se transmite sin pausa desde hace 20 años.

DATO

Puedes ver el final de "Dragon Ball Super" el sábado 24 de marzo por Crunchyroll.com (con subtítulos en español e inglés).