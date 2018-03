"Dragon Ball Super": Toei Animation se pronuncia contra proyecciones públicas

Tras revelarse las intenciones de varios municipios de México en proyectar públicamente el final de “Dragon Ball Super”, Toei Animation, dueña de la marca, emitió un pronunciamiento oficial en la red social Twitter.

“Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio 130 de nuestra serie ‘Dragon Ball Super’ en estadios, plazas y lugares públicos de América Latina. Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado”, indica el texto.

“En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de personas y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten nuestros títulos en las plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería”, añade el dueño de “Dragon Ball Super”.

Antes de este pronunciamiento Crunchyroll, que tiene los derechos para streaming en América Latina, indicó que se comunicaría con las entidades públicas y privadas que anunciaron proyecciones de “Dragon Ball Super” en sitios públicos “para que todo vaya por la vía legal”.

—Esperada conclusión—

“Dragon Ball Super”, anime que continúa la popular creación de Akira Toriyama, se transmite desde mediados del 2015. La primera parte del anime adaptó las películas “Battle of Gods” y “Resurrection of F”, tras lo cual se dio paso a historias originales.

Tras el final del anime en marzo, llegará una película a cines japoneses que contará lo que siga tras la saga del torneo de Poder. Además, ahondará en la historia de por qué los saiyas son la raza más poderosa del Universo 7.

DATO

Puedes ver “Dragon Ball Super” los sábados por la noche en Crunchyroll.com (subtítulos en español e inglés).