¿Freezer puede ser un héroe? Esa pregunta surgió en "Dragon Ball Super" cuando Gokú lo convocó para el Torneo de Poder, evento en el que se define el destino incontables civilizaciones. Una reciente filtración da a entender que el villano sería la última esperanza para el Universo 7.

A continuación, spoilers de "Dragon Ball Super" 131:

“Gokú cae de la plataforma. Parece que el Universo 7 ha perdido y que todos serán destruidos, pero… completamente exhausto, y habiendo alcanzado sus límites, Gokú y Jiren miran a Zeno, como si la pelea no hubiese terminado aún. De pronto, un ‘rayo de muerte’ golpea a Jiren por la espalda. Un malherido y exhausto miembro del Universo 7 sigue aquí”.

Lo más probable es que el guerrero malherido que ataca a Jiren sea Freezer, quien fue visto por última vez en el episodio 17, cuando el Androide 17 se sacrificó para salvar a Gokú y Vegeta del ataque enemigo. Algunos fans pensaron que Freezer también había muerto en combate.

En el episodio 130 de "Dragon Ball Super", Jiren y Gokú se enfrentarán, lucha que promete ser la más impresionante del anime, pues estrenará el mayor poder del protagonista: el ultra instinto perfecto.

Las veces que Freezer se enfrentó a Jiren, no pudo hacerle daño. Es más, el integrante de las Tropas del Orgullo humilló repetidamente al ex emperador, cuya furia no le sirvió para obtener ventaja en el combate.

DATO

Los dos episodios finales de "Dragon Ball Super" se transmitirán el 17 y 24 de marzo. Podrás verlos con subtítulos en español e inglés en Crunchyroll.com.