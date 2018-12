"Dragon Ball Super": Akira Toriyama hizo este anuncio en la Jump Festa 2019

"Dragon Ball Super: Broly" es un éxito en cines de Japón, donde ha sido estrenada meses después del final de la serie de televisión. No obstante, hace unos días los fans pudieron confirmar que la historia de Gokú y sus amigos no acabará.

El anuncio de lo nuevo del anime de "Dragon Ball Super" se dio en la Jump Festa 2019, evento anual dedicado a las historietas de la editorial Shueisha, entre ellas la obra de Akira Toriyama.

El mangaka no acudió al evento pero envió un mensaje confirmando la continuidad de la historia.

"Ojalá pudiera estar allí con ustedes, pero soy muy tímido. Me alegra que la película sea un éxito. Broly siempre ha sido popular, así que me alegro de que parezca que no me equivoqué. Ahora estoy trabajando en el siguiente", dijo Toriyama en un mensaje escrito en japonés que tradujo en Twitter el usuario @DB_Super_Broly.

Lo usual es que en la Jump Festa los autores y editores de las revistas de la franquicia Jump revelen algunas novedades de lo que presentarán los mangas en el año próximo. Pero no solo se trata de noticias de historietas, sino a productos relacionados; como videojuegos y, por supuesto, anime.

DATO

La serie animada de "Dragon Ball Super" se anunció originalmente en abril del 2015 y el anime se estrenó solo tres meses después en Toei Animation.