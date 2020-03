Luis Alfonso Mendoza, quien dio vida a Gohan adulto en las series “Dragon Ball Z”, “Dragon Ball GT” y “Dragon Ball Super”, falleció la madrugada del sábado. De momento, se desconocen las causas oficiales del deceso.

La muerte de Luis Alfonso Mendoza fue confirmada por Eduardo Garza, otro de los actores de voz de “Dragon Ball Super”, asi como director de doblaje. “Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande”, indicó en la red social Twitter.

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

También se pronunció por el mismo caso Mario Castañeda, quien ha proporcionado la voz de Gokú adulto en varias series y películas, incluyendo la reciente “Dragon Ball Super”. “Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente, te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, dijo.

LUIS ALFONSO MENDOZA: SUS TRABAJOS

A continuación, algunas de las series y películas a las que Luis Alfonso Mendoza prestó su voz:

Gohan (adolescente y adulto) / Gohan del futuro en “Dragon Ball Z”, “Dragon Ball GT” y “Dragon Ball Super”

Kon en “Bleach”

Bugs Bunny en “El show de los Looney Tunes”

Conde Pátula en “Conde Pátula”

Presto en “Calabozos y Dragones”

Dexter en “El laboratorio de Dexter” (primeros episodios)

Bananón en “Bananas en pijama”

Joey Tribbiani en “Friends”

Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory”

Mr Nancy en “American Gods”

Carlton Banks en “El príncipe del rap”

Daniel Larusso en “Karate Kid”

Luis en “Ant-Man and The Wasp”

De momento, se desconocen las razones del fallecimiento del profesional de la industria del doblaje mexicano; quien le prestó su voz a Gohan desde 1997, cuando empezaron a adaptarse los episodios de Gohan adolescente de la serie “Dragon Ball Z”. Desde aquen entonces ha prestado su voz al personaje en un total de 12 proyectos, incluyendo nuevas series y películas.

