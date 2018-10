"Dragon Ball Super": manga revela el deseo que pediría Jiren en el Torneo del Poder

El manga de "Dragon Ball Super" sigue mostrando detalles y contando más historias del anime que narra las vivencias del héroe sayayin, Gokú. En esta oportunidad, se reveló el deseo que Jiren hubiese pedido sí ganaba el Torneo del Poder.

En la última edición de la historieta, Gokú enfrenta a Jiren en igualdad de condiciones gracias a que el sayayin alcanzó el Ultra Instinto; sin embargo, se agota su energía y tanto él como Vegeta no pueden hacer nada contra este mortal oponente.

Tras esto, Jiren empieza a contar el motivo por el que se convirtió en un ser muy poderoso y también menciona, por primera vez, a su maestro.

Luego, Jiren revela dos cosas que no fueron mencionadas en el anime: el deseo que pediría en caso de ganar el Torneo del Poder y el nombre de su maestro.

"He entregado todo por la justicia. Por mi maestro. No puedo permitirme perder. Me convertiré en la fuerza perfecta de la justicia, aquello que mi maestro buscó", expresó Jiren.

🚨 NOVEDADES EN EL CAPÍTULO 41 DEL MANGA #DBS

"(Al ganar) Pediré la resurrección de mi Maestro Gicchin, quien fue asesinado por un monstruo", agregó ante la sorpresa de Gokú y Vegeta.

Por su parte, Toppo y Vermoud, Dios de la destrucción del Universo 11, contaron detalles de la relación entre Jiren y su maestro, dejando entrever que el mentor del guerrero era muy conocido en su universo.

Toppo cuenta que Jiren nunca fue lo suficientemente bueno para su maestro, por lo que nunca lo consideró su sucesor. Es por esto que cuando Gicchin fue asesinado, Jiren se dedicó a entrenar para vengar la memoria de su mentor.

Asimismo, Vermoud aseguró que fue idea del maestro Gicchin que Jiren se uniera a las Tropas del Orgullo para que aprenda a trabajar en equipo.

Cabe señalar que tanto el maestro como la familia de Jiren fueron asesinados por el mismo villano, el cuál en el anime sólo fue representado como una sombra, por lo que su identidad aún es desconocida.