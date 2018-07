"Dragon Ball Super": ¿Es necesario ver las anteriores películas de Broly?

"Dragon Ball Super" tendrá a Broly como el antagonista de su próxima película, pero no será la primera vez que el personaje aparece en la saga. Él estuvo en tres cintas de los años 90. ¿Es necesario verlas para entender la nueva historia?

Entendamos que la nueva cinta de "Dragon Ball Super" no tiene nada que ver con las tres películas de Broly, pues estas últimas no pertenecen al canon; osea no se ubican en ninguna parte de la línea de tiempo del anime.

El Broly de "Dragon Ball Z" fue derrotado no una, sino tres veces. La primera fue al pelear contra Gokú en el espacio exterior, la segunda al pelear contra Gohan y Goten; y la tercera contra Goten y Trunks. En la última ocasión el enemigo fue un clon deforme.

Así, el Broly de "Dragon Ball Super" es un personaje distinto, que si bien tiene algunos detalles en común con el personaje original (como el diseño), tiene suficientes particularidades para considerarlo alguien independiente.

En la próxima película de "Dragon Ball Super" Gokú y Vegeta enfrentarán a Broly, saiya de gran poder que llegará al planeta Tierra en circunstancias misteriosas. A la par de esta pelea, se revelarán nuevos detalles sobre el origen de los saiyas.

DATO

"Dragon Ball Super: Broly" llega en diciembre a Japón y en enero a Perú.