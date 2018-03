“Dragon Ball Super” continuará en diciembre con película

La serie animada “Dragon Ball Super” se acerca a su final, pero eso no significa que la historia termine, pues la película a estrenarse en diciembre contará lo que ocurra tras el Torneo de Poder, donde Gokú y sus amigos luchan por el destino del Universo 7.

Esta información llega por medio dbmovie-20th.com, sitio oficial de la cinta, que difundió una ilustración del nuevo diseño de Gokú para la producción. También incluyó el siguiente comunicado de Akira Toriyama, autor original (traducción por Kansenshuu.com):

“Esta vez la película de ‘Dragon Ball Super’ será la siguiente historia a la serie transmitiéndose actualmente en TV. Será un episodio después de recuperar el aliento por el clímax del Torneo de Poder con la existencia del universo en juego; con contenido que dará un poco más de entendimiento sobre Freezer y los saiyas, lo cual no he mostrado propiamente hasta ahora; y dirigiéndose hacia un poderoso enemigo que he guardado para la ocasión; lo cual creo que da forma a una historia realmente disfrutable”.

“Como pasó con ‘Battle of Gods’ (2013) y ‘Resurrection of F’ (2015), escribí la historia y he tenido el privilegio de hacer muchos diseños también. El hecho es que, si bien estoy más ocupado que nunca, mientras no me encargue de una serialización (de manga), tengo mucho tiempo libre para pensar en el anime, en el cual no había metido mis manos antes (risas). Así que, por favor, espérenlo”.

“Ahora, la versión animada en TV terminará de momento, pero el popular cómic de ‘Dragon Ball Super’ dibujado por Toyotaro (a la venta hasta el volumen 5) seguirá en publicación. Creo que habrá desarrollos en la historia distintos a la serie de TV y la película, así que esperen eso de igual modo. ¡Yo también lo haré!

DATOS

Los últimos episodios de “Dragon Ball Super” se transmitirán el 17 y 24 de marzo por la noche en Crunchyroll.com (subtítulos en español e inglés).

La película de “Dragon Ball Super” llega a cines de Japón el viernes 14 de diciembre del 2018.