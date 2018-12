Dragon Ball Super: El Prisionero de la Patrulla Galáctica (Ginga Patorōru Shūjin-Hen) es la nueva serie manga de la famosa franquicia, que continúa la historia original de Gokú y sus amigos que fue reeditada en "Dragon Ball Z Kai", mejor conocido en Japón como "Dragon Ball Kai", que presentaba todos los episodios de "Dragon Ball" en formato HD, con nuevas ediciones para que se parezca al manga y que culminaba con la saga de Majin Boo.

Después llegó "Dragon Ball Super", que se convirtió en uno de los animes y mangas más populares de los últimos años en todo el mundo, siendo toda una revelación especialmente en Latinoamérica.

Ahora que el anime terminó en marzo y el último arco de Supervivencia Universal también se acabó de la mano de Toyotaro, mangaka a cargo de los dibujos oficiales, muchos fans especularon por meses cuáles serían las siguientes aventuras de los Guerreros Z.

En su momento, Toriyama confirmó que la película "Dragon Ball Super: Broly" comenzaría luego del Torneo de Poder, después de que el Androide 17 ganara el torneo y que todos los universos volvieran a la normalidad tras ser eliminados. Luego de su estreno, los rumores se confirmaron sobre la siguiente saga de "Dragon Ball Super" a nivel del manga: "El Prisionero de la Patrulla Galáctica".

En este artículo se describirán todos los detalles que han sido revelados sobre este nuevo arco, los personajes e historia.

Historia de "El Prisionero de la Patrulla Galáctica"

"En el año 780, después de la batalla contra Broly, Gokú vuelve a la Tierra luego de visitarlo para encontrarse con Vegeta y entrenar juntos en la máquina de gravedad de Bulma. Sin embargo, ella llegará para informarles de una intromisión en la casa de Mr. Satán.

Ambos Saiyans llegan justo a tiempo para ver que un grupo estaba subiendo a Majin Boo a una nave espacial. Gokú los detiene sin problemas, pero lo dejan inconsciente junto a Vegeta antes que pueda reaccionar. Al despertar, se revela que el grupo era la Patrulla Galáctica y Merusu, el número 1 de la policía de la Galaxia, les explica la situación.

Resulta que un criminal ha escapado de la prisión galáctica y necesitan la ayuda del Gran Kaio-shin del Universo 7, el mismo que Boo absorbió hace mucho tiempo. Ahora, Gokú y Vegeta deberán ayudarlos por haber intervenido en sus labores a capturar a este nuevo enemigo junto a los demás malhechores que han escapado para regresar la paz al universo."

Personajes de "El Prisionero de la Patrulla Galáctica"

Son Gokú

Vegeta

Boo Gordo

Jaco Teirimentenpibosshi

Gran Kaio-shin del Universo 7

Merusu

Moro, Prisionero de la Patrulla Galáctica

Rey Galáctico

Mr. Satán

Bulma

Ghetti Maccareni

Pasta Maccareni

Penne Maccareni

¿Dónde leer online "El Prisionero de la Patrulla Galáctica"?

El manga de "Dragon Ball Super: El Prisionero de la Patrulla Galáctica" se comenzó a publicar el 21 de diciembre en Japón, a través de la revista Shōnen Jump, parte de la editorial Shueisha que está enfocado a la publicación de mangas al estilo shōnen y que ha publicado todos los volúmenes del manga de "Dragon Ball".

Su página de Internet oficial llamado Viz recopila algunas ediciones digitales del manga de "Dragon Ball", "Boruto", "Pokémon", "My Hero Academia" y muchos otros más. Lastimosamente, la página no se actualiza al mismo tiempo de los estrenos en Japón, por lo que aún no se encuentra el último arco de la franquicia. Sin embargo, con el tiempo estarían habilitándose los tomos de "El Prisionero de la Patrulla Galáctica".