"Dragon Ball Super", "Sabrina" y otros esperados paneles de la Comic Con de Nueva York

La Comic Con de Nueva York (NYCC) se realizará del 4 al 7 octubre y traerá grandes sorpresas a todos los fanáticos del cine y la televisión.



Todos los fanáticos esperan tener noticias de sus series y películas favoritas en el evento que se desarrollará en la "Ciudad de los rascacielos". En la convención se dará más luces sobre la película live-action de "Robotech".



Como se recuerda, la serie animada fue todo un éxito en la década de los 80 y sigue cautivando a millones hasta el día de hoy. El conservatorio sobre el proyecto tendrá lugar el 4 de octubre a las 10:30 a.m hora de Perú.

"Dragon Ball Super "es el plato fuerte que se servirá en la NYCC 2018. Muchos fanáticos y especialistas esperan que el nuevo tráiler de la película de Broly se estrene durante lo que dure la convención. Sobre el tema de conversará el día viernes 5 de octubre a las 5:00 p.m.



"American Gods" y su esperada segunda temporada será el tema de conversación en la NYCC 2018 el día 5 de octubre a las 12:30 horas. "American Gods" fue escrita por Neil Gaiman y publicada originalmente en 2001.

El 5 de octubre, a las 8:30 p.m., el panel de "Netflix and Chills" iniciará para conversar sobre las novedades que se presentará sobre la serie "Sabrina", "Daredevil", "Big Mouth", "The dark crystal", "The umbrella Academy" y más series.



El sábado 6 traerá sorpresas para todos los fanáticos de "Hellboy". Desde las 10:00 a.m. se iniciará el conservatorio de la nueva película.



Otro superhéroe que tendrá su mesa en solitario para responder preguntas y contar algunas novedades del programa, será "Daredevil". Los miembros del programa se presentarán el sábado 6 desde las 12:30.



Los seguidores de "Star Trek" también estarán más que contentos con el conservatorio sobre "Star Trek Discovery" el sábado 6 desde las 3:00 p.m.



Cabe recordar que la primera edición de la New York Comic Con tuvo lugar en 2006 y fue un rotundo éxito. La convención reúne miles de fanáticos de las historietas, novelas gráficas, anime, manga, videojuegos, juguetes y mucho más.