"Dragon Ball Super": ¿quién es Tights? Conoce a la hermana mayor de Bulma

A lo largo de la historia de "Dragon Ball", diversos personajes han pasado por las diferentes versiones de su manga y anime. Mientras algunos han continuado a lo largo de los años, otros han quedado en el olvido como Launch y Tights, la hermana de Bulma. No obstante, esta última parece que hará otra aparición en un arco de "Dragon Ball Super".

"El Prisionero de la Patrulla Galáctica" es la nueva aventura que presenta una historia muy peculiar: un milenario hechicero llamado Moro escapó de la prisión galáctica y ahora Gokú, Vegeta y los protectores de la galaxia deberán detenerlo a como dé lugar.

No obstante, los Saiyajins no son rival para este enemigo y son derrotados fácilmente por sus poderes mágicos. Las familias de ambos no se quedan con los brazos cruzados, así que Bulma y Mr. Satán vuelan al espacio para buscarlos.

Lo último que supieron fue que Gokú y Vegeta fueron raptados junto a Majin Boo por una nave de la Patrulla Galáctica. Los fans se enteraron del problema con Moro después, pero ellos no supieron más de los guerreros y decidieron actuar por su cuenta.

Como ya se vio en un episodio de Dragon Ball Super, la hermana mayor de Bulma tiene una manera de comunicarse con Jaco, así que eso es lo que planea la esposa de Vegeta: "(Vamos) a la casa de mi hermana" le dice a Mr. Satan, "ella tiene un comunicador que nos puede contactar con Jaco".

Poco tiempo después las hermanas se encuentran. Tights se ve mucho mayor que su primera aparición en el anime, con un estilo de cabello muy similar a su hermana menor. Mientras Bulma intenta contactarse con Jaco, ella juega con Bulla y Mr. Satan la ayuda haciendo caras graciosas.

De momento, su rol para el futuro de la serie es incierto, pero los fanáticos están emocionados por saber cómo se conectará su historia con la nueva saga. Tights apareció por primera vez durante el arco del manga de Jaco El Patrullero Galáctico, y brevemente reverenciada en uno de los capítulos del anime sobre el Universo 6.

Su primer encuentro con Jaco fue cuando era joven y cuatro ladrones intentaron robarla. No obstante, Jaco llegó para salvarla. A pesar de sus intentos por convencerla de que era un extranjero, ella era demasiado inteligente a su corta edad y no le cree.

Tights, Jaco y Omori juntos luego de que ella los amenazara de revelar que no son del planeta Tierra (Foto: Shueisha)

Con la excusa de revelar su identidad al mundo, ella se une a Jaco y Tokushin Omori en sus aventuras, conociendo a su ídolo de toda la vida Vainilla, solo para darse cuenta que era una presumida. Al final de todo, ella le presenta a Jaco su familia en la Isla de Omori.

Ella es la humana que más ha tenido contacto con la Patrulla Galáctica, ya que el mismo Akira Toriyama ha confirmado que Tights ha viajado por diferentes planetas de la galaxia, acompañando en las misiones del patrullero hasta que finalmente se quedó en la tierra para crear libros de ciencia ficción y convertirse en una gran científica.