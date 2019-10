Hace un par de días, el anuncio de la llegada de Dragon Ball a Netflix causó gran conmoción entre los seguidores del anime; sin embargo, la plataforma se encargó de aclarar los rumores y dijo que, por el momento, el título no formará parte del catálogo del servicio de streaming.

No obstante, tras dicho pronunciamiento los fanáticos no han perdido las esperanzas de que en algún momento la alianza entre Netflix y Toei Animation conlleve a la llegada del anime a la plataforma.

Mientras tanto, existen otros anime que los entusiastas por este género de la animación pueden disfrutar en la plataforma. A continuación, los más populares.

Los caballeros del Zodiaco

Uno de los animes más recientes que se integraron al catálogo. Si bien existían otras versiones producidas por Netflix, no eran del total agrado de los fanáticos. Por eso, la plataforma y Toei Animation firmaron una alianza que permitió que las tres primeras sagas del anime lleguen al servicio de streaming.

Fullmetal Alchemist Brotherhood

En este caso también se trata de una remasterización de la versión original; sin embargo, ha tenido una mayor aceptación de parte de los fanáticos, pues se apegaba mucho más al manga del cual se adaptaron ambas versiones. Esta producción cuenta la historia de un par de hermanos huérfanos que buscaban revivir a sus padres con el poder de la alquimia, pero al no poder controlarla desataron una reacción que mutiló sus cuerpos.

Death Note

El anime narra la vida de un adolescente llamado Light Yagami, quien con sólo escribir el nombre de una persona en su libreta puede matarla, por lo que la usa como un arma para hacer justicia. Tuvo tanta aceptación en la plataforma que Netflix decidió producir una película live action, pero no obtuvo el mismo éxito y relevancia de la producción de animación japonesa.

Naruto

Quizás una de las series que más se asemeja al éxito de Dragon Ball Z, pues de ella derivaron diversos videojuegos y se vendieron muchos artículos relacionados con sus personajes e historia. A grandes rasgos, en este anime se cuenta la vida de un joven ninja, quien es sumamente rebelde e inocente, pero que intenta convertirse en Hokage.

One Punch-Man

El anime se basó en un manga y narra las aventuras de Saitama, un héroe cuyo poder es enorme, pues tiene la capacidad de derrotar a sus adversarios con un solo golpe; sin embargo, al no tener un rival que se le compare, deberá luchar contra la depresión y el hastío.

Pokémon

En la serie animada se narran las aventuras de Ash Ketchum, quien busca ser un maestro Pokémon, y su mejor amigo Pikachu. Las sagas que el público puede disfrutar en Netflix son el de las inspiradas en los juegos Rojo y Verde, de 1996; X y Y, de 2013; y Sol y Luna, de 2016.

Neon Genesis Evangelion

En junio del presente año, Neon Genesis Evangelion, un anime sumamente influyente para la animación japonesa, se unió al catálogo de Netflix. Sin embargo, no todo es alegría porque también hubo un problema que no pasó por alto para los seguidores de la producción: el doblaje no es el mismo al de la versión original.