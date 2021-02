Si bien Dustin Diamond ha tenido varios escándalos en su vida, el mundo llora su pérdida por su participación en “Salvado por la campana”, un programa que se emitió desde 1989 hasta 1993 en la NBC. Esta fue la última vez que se le vio a Diamond en la pantalla chica dentro de un episodio de “Saved by the Bell”.

EL ÚLTIMO EPISODIO EN EL QUE PARTICIPÓ DUSTIN DIAMOND EN “SALVADO POR LA CAMPANA”

Dustin Diamond en "Saved by the Bell" (Foto: NBC)

Nacido el 7 de enero de 1977, Diamond consiguió algunos papeles pequeños como actor infantil, incluido “The Wonder Years”. Su gran avance se produjo cuando consiguió el papel de Screech a la edad de 11 años, un papel que mantendría durante más de una década y para diferentes entregas de la franquicia.

Diamond interpretó a Screech por primera vez en 1988 en “Good Morning, Miss Bliss”, un programa que seguía a un grupo de estudiantes de secundaria en la Escuela Secundaria Bayside en Los Ángeles. Más tarde el show sería renovado y transformado en “Salvados por la campana” en 1989.

Dustin Diamond fue visto por última vez en la franquicia en un episodio de "Saved by the Bell: The New Class" (Foto: NBC)

Screech es mejor recordado por su inquebrantable devoción por su mejor amigo Zack, interpretado por Mark-Paul Gosselaar, así como por su enamoramiento no correspondido por Lisa, interpretado por Lark Voorhies. Diamond continuó con el papel de “Saved by the Bell: The College Years” de 1993 a 1994.

Cuando ese programa fue cancelado después de una temporada por no alcanzar lo estándares requeridos, se unió al elenco de “Saved by the Bell: The New Class” en su segunda temporada, y permaneció como parte del elenco recurrente hasta que la serie terminó en enero de 2000.

"A Repair to Remember", el capítulo 13 de la temporada 7 de "Saved by the Bell: The New Class" (Foto: IMDb)

Es aquí donde hizo su última participación en la franquicia. Según IMDb, Diamond se vio por última vez en el episodio “A Repair to Remember”, el capítulo 13 de la temporada 7 de “Saved by the Bell: The New Class”. Esta es la sinopsis del episodio que incluía la última aparición de Diamond:

“Un negocio de reparación de automóviles corrupto estafa a María, poniendo en peligro un viaje de esquí que había planeado hace mucho. Mientras tanto, Screech se declara en huelga para exigir un aumento, dejando el viaje de esquí sin un acompañante y provocando que Eric y Liz busquen un reemplazo”.

Ahora, si bien Dustin también apareció en el episodio titulado “Saved by the Bell: Jessie’s Song/The Jeffersons: Florence in Love” como un doctor, este capítulo fue el cuarto de la primera temporada de “The Rerun Show”, por lo que no cuenta como parte de la franquicia original en la que participó el actor.

Dustin Diamond fue visto por última vez en la franquicia en un episodio de "Saved by the Bell: The New Class" (Foto: NBC)

