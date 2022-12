Creada por Mark Boal, guionista detrás de las aclamadas películas “The Hurt Locker” y “Zero Dark Thirty”, donde la primera le otorgó el Oscar a Mejor guion, “Echo 3″ sigue a Prince (Michiel Huisman) y Bambi (Luke Evans), amigos y mercenarios. Ellos se convierten en familia cuando el primero se casa con la científica Amber (Jessica Ann Collins), hermana menor de Bambi. El núcleo se desintegra cuando Jessica es secuestrada por un grupo subversivo durante un viaje a Colombia.

Entonces esposo y cuñado viajan a Latinoamérica, donde tienen encuentros cercanos con los secuestradores. Pero lo que viven estos hombres en el continente está lejos de ser una misión al estilo de película de acción donde los malos y los buenos están claramente marcados. Hay asuntos políticos en medio, además de secretos que no dejan bien parada a ninguna de las partes. Por momentos, incluso, hay vulnerabilidad en lo que otras historias solo venderían como un festival de plomo y testosterona.

“Es una historia sobre individuos atrapados dentro de un sistema indiferente, sobre emoción humana, sobre relaciones y confianza, honestidad y las consecuencias de la deshonestidad”, contó Boal en conversación con El Comercio, con la cautela de quien no quiere revelar demasiados detalles de la trama. En cambio, se abre un poco más ante la mención del miedo a la muerte como ente influenciador en sus historias bélicas, reconoce que está presente, aunque de manera indirecta.

El creador también indicó que, para hacerle justicia a Colombia, donde se filmó la mayor parte de la serie, fue clave contar con personal técnico local, además de actores latinoamericanos, donde destaca el colombiano Juan Pablo Raba (“Narcos”) o la argentina Martina Gusmán (“El marginal”).

Una peruana, dos episodios

En ese marco de mostrar cercanía con el continente entra Claudia Llosa, cineasta peruana cuya película “La teta asustada” fue nominada como Mejor película extranjera en el Oscar 2010, y que en 2021 estrenó “Distancia de rescate” para Netflix. Ella dirige los episodios 3 y 4 de la serie, que marcan el fin de un violento primer acto.

“Su trabajo es hermoso y fue muy disfrutable trabajar con ella. Ella encontró mucha diversión en algunas de las escenas, (diversión) que definitivamente tuve en mis episodios con ella. Nosotros pasamos un gran momento, creo que ella es maravillosa y todos tuvimos una gran experiencia trabajando con ella”, indicó Luke Evans. Por su parte, Jessica Ann Collins la describió como “una verdadera artista”.

En otro momento de la entrevista, como una anécdota de la filmación, Evans mencionó la presencia de un escorpión durante sus escenas, lo cual incomodó a la cineasta peruana. “Ella no estaba feliz”, dijo con ironía. Cosas de filmar en la selva, pero el trabajo de la cineasta va más allá.

Prince (Michiel Huisman) y Bambi (Luke Evans), a punto de embarcarse en una misión de alto peligro.

Secretos

En uno de sus episodios Llosa explora, con calma, el personaje de Bambi, que, si bien puede parecer solo un tipo rudo, tiene sus conflictos internos. Evans nos cuenta que Bambi vive con la culpa de un error, pero que lo procesa en soledad. “(Es) un hombre que ha sido dejado en los peores lugares del mundo, él es un hombre al límite, sufriendo con el hecho de que podría perder a su única hermana”, nos dice.

Pero la serie no trata solo de hombres en busca de un rescate. El personaje de Amber, con todo lo empática que puede resultar en su viaje a la selva para buscar una cura contra las adicciones, guarda secretos y es capaz de enfrentar momentos de alta tensión a pesar de tener un espacio limitado de movimiento. Después de todo, es una prisionera. “(Mi rol) me parecía más como un experimento de libertad. Me sentí capaz de traer tantos lados de una persona a la pantalla, eso fue muy liberador”, contó la actriz este diario.