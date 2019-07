Eclipse solar: "FMA", "Mad Men" y más series y películas con el fenómeno | FOTOS

El martes 2 de julio los países de Sudamérica experimentarán un fenómeno astronómico poco usual: un eclipse solar total. En honor a este suceso, que tendrá lugar a las 2:20 p.m. hora local, hacemos un recuento de algunos de los eclipses más famosos de la ficción.

Comenzamos con la serie "Heroes" en la que el 6 de noviembre del 2006 un eclipse solar visto alrededor del mundo parece ser el desencadenante de que los protagonistas de la serie desarrollen sus poderes sobrehumanos.

La serie "Mad Men" también mostró un eclipse, con lo curioso de que se trató de un fenómeno real que ocurrió en julio de 1963.

El fenómeno astronómico también forma parte importante de la película "Dolores Claiborne", basada en una novela de Stephen King. Dolores utiliza la distracción causada por el eclipse para causar la muerte de su abusivo esposo.

Mientras tanto un eclipse salva la vida de Batman y Robin en el episodio del show de TV the "The cat and the fiddle", en el que el dúo dinámico se ven atrapado bajo dos lupas gigantes.

Un eclipse forma parte de una de las mejores bromas del episodio de Los Simpson "Marge vs the Monorail". Luego de que Springfield fuera engañado para comprar un monoriel solar defectuoso, este se sale de control. Un eclipse solar salva la situación al quitarle su fuente de poder, pero desafortunadamente estos fenómenos suelen ser relativamente cortos.

"Avatar: The Last Airbender" también le da suma importancia a un eclipse solar, ya que durante este momento los enemigos de Aang, la Nación del Fuego, se quedarán sin la fuente de su poder, el Sol.

Siendo una parodia de "Un yankee en la corte del rey Arturo", el episodio de los Looney Tunes "Bugs Bunny in King Arthu's Court" utiliza, de manera similar a la novela de Mark Twain, un eclipse para salvar la vida del protagonista.

Un eclipse solar es también esencial en la serie de animación japonesa "Full Metal Alchemist", ya que forma parte del plan del villano de la serie para convertir a todos los habitantes de la nación en energía para abrir una puerta a la dimensión donde existe la Verdad.