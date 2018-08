Édgar Ramírez, el actor venezolano más internacional

Venezuela tiene en el actor Édgar Ramírez representación en los premios Emmy 2018, quien compite por su interpretación del desaparecido diseñador y fundador de la casa Versace en "American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace".

En retrospectiva, para el originario de Táchira y ahora internacional figura, habrá resultado útil haber viajado por varios países durante su infancia que, aparte del español, se hizo fluido en alemán, inglés, francés e italiano. Sin embargo, Ramírez no tenía pensado ser actor.

Graduado de comunicaciones, comenzó como periodista político en la universidad y consideró la carrera de diplomático. Aunque interesado en artes, también se dedicó al activismo como director de campañas para incentivar el voto en los jóvenes.

Su decisión de dedicarse a la actuación surgió de su encuentro con Guillermo 'Memo' Arriaga, el escritor de "Babel" ganador del Oscar. Entonces un profesor invitado desde México como jurado del festival de cortos en la universidad de Ramírez, Arriaga vio actuar a Ramírez en una de las muestras, y le ofreció audicionar para "Amores Perros".

El joven declinó la oferta por estar en desarrollo de su tesis, y porque participaría de un modelo de Naciones Unidas en Harvard. Años después, "Amores Perros" compitió al Oscar a Mejor película extranjera, y el joven se decidió por hacer de su hobby una carrera.

La fama como actor llegó con la novela "Cosita rica" (2003) de Venevisión. Tras otras incursiones en TV nacional, debutó en cine de su país con el filme francés-venezolano "Yotama se fue volando". Fue en 2005 que debutó en Hollywood con "Domino", cinta de acción junto a Keira Knightley y Mickey Rourke.

Le siguió "The Bourne Ultimatum" (2007), con Matt Damon, donde encarnó a un asesino de la CIA. Al año siguiente actuó en "Che", con Benicio del Toro, y "Vantage Point", thriller político donde compartió créditos con Dennis Quaid, Forest Whitaker, Sigourney Weaver y más. Ramírez también interpretó al terrorista venezolano Carlos el Chacal en la miniserie francesa-alemana "Carlos" (2010).

Con esta actuación logró menciones a los Globos de Oro, Emmys y SAG, y un premio César al Actor más prometedor. El New York Times lo incluyó además en su lista de actores que merecían nominación al Oscar, junto a otros de la talla de Michael Douglas y Robert Duvall.

Le siguieron actuaciones en dos filmes de 2012: la aclamada "Zero Dark Thirty", de la ganadora del Oscar Kathryn Bigelow, y "Wrath of Titans" con Liam Neeson, Sam Worthington y Ralph Fiennes. Ramírez logró el premio ALMA por su rol del dios de la guerra Ares.

En 2013 encarnó a Simón Bolívar en la cinta española-venezolana "El libertador", y en 2015 actuó en el drama "Joy" como el ex-esposo de la protagonista, interpretada por Jennifer Lawrence. 2016 lo vio en la aplaudida "Mano de piedra", biopic sobre el tetracampeón mundial de boxeo Roberto Durán, junto a Robert de Niro, Usher y Rubén Blades.

El mismo año apareció en "The Girl on the Train" junto a Emily Blunt y Justin Theroux, y en 2017, tres de sus trabajos más difundidos fueron el thriller "Gold" con Matthew McConaughey y Bryce Dallas Howard, su estelar en el clip "Desencuentro" de Residente, y como parte de la cinta de Netflix "Bright" con Will Smith y Noomi Rapace.

Este año, Édgar Ramírez hizo su debut en la pantalla chica estadounidense como el fallecido diseñador Gianni Versace en la segunda temporada de "American Crime Story", y compite al Emmy 2018 a Mejor actor de reparto en miniserie o película de TV.