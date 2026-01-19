“El Caballero de los Siete Reinos” 1x01: Juego sin tronos | RESEÑA

Si buscas un nuevo “Juego de tronos” (“Game of Thrones”), “El Caballero de los Siete Reinos” no es para ti. Para eso está “La Casa del Dragón”, que estrena su nueva temporada más adelante este 2026. Ambientada un siglo antes de la serie original, la nueva historia en cambio reduce su enfoque y lleva a los personajes a un contexto inédito para esta saga: la paz. ¿Cómo se vivía en Westeros cuando no había guerras? Pero sobre todo responde a una pregunta: ¿Qué clase de personas surgen en este contexto?

Una vida distinta

En sus primeros minutos “El Caballero de los Siete Reinos” (“A Knight of the Seven Kingdoms”) presenta una escena similar en tono al resto de la franquicia. Un escenario gris, violento como solo lo puede ser un entierro, en este caso de Ser Arlan de Pennytree, caballero errante. Lo sepulta su escudero, el ahora caballero Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), alias ‘Dunk’, quien al rato tiene que decidir qué hacer con su propia vida. Es con esta performance que la historia presenta su tono real: Duncan es algo ingenuo, torpe, pero de buen corazón.

“Señor, deje de violar”, dice Duncan, con seriedad en la mirada, mientras alza su espada. De testigos solo están el viento, sus caballos y árbol. Un diálogo tan inaudito en un mundo como el de Westeros que solo puede arrancarle una sonrisa al espectador.

Pero si hay dudas sobre qué tipo de historia será esta, basta con escuchar los acordes del tema principal de la saga, que de inmediato son opacados por el sonido (y las imágenes) de Duncan con diarrea. Aquí la épica da un paso al costado en favor del humor. Aquí también es donde se define quiénes se suben al barco y quiénes no; si esto no es lo que buscas, es hora de bajar.

La trama no demora en arrancar: Duncan necesita fortuna y la forma de obtenerla es el torneo de Ashford Meadow en The Reach, dominio de la casa Tyrell. En el camino encuentra a ‘Egg’ (Dexter Sol Ansell), niño sin cabello que se ofrece a ser su escudero y, a diferencia de un chico cualquiera de pueblo, no solo es sospechosamente ingenioso con la palabra, sino que tiene muy buenos modales. Al verlos interactuar no es difícil imaginar por qué ambos fueron elegidos para estos roles; química instantánea.

En el campamento del torneo, donde Duncan espera competir en una justa de caballería, empiezan los problemas. Nadie puede corroborar que de verdad es un caballero nombrado por Ser Arlan en el lecho de muerte, así que tiene que buscar un aval. En el camino conoce a Lyonel Baratheon (Daniel Ings), señor de las Stormlands, de quien se hace amigo en un banquete. Una escena que sirve tanto para presentar a este nuevo personaje como para ahondar en el carácter de Duncan, un hombre que no se aprovecha de su altura y fuerza para atacar a los demás, sino que aprendió a pasar desapercibido.

Duncan junto a Lyonel Baratheon (Daniel Ings), ancestro de Robert y Renly. / HBO

La violencia como último recurso

El fan de “Juego de tronos” sabe que en este mundo basta una mirada a la persona incorrecta para desencadenar violencia sin control. Duncan, por su altura, es visto como un objetivo por diversas personas, pero no responde con desproporción. Cuando el caballero Steffon Fossoway (Edward Ashley) lo provoca para pelear, Duncan elige el buen juicio y rechaza la propuesta; en respuesta recibe burlas. Y cuando las prostitutas lo tratan igual cuando él solo quería ayuda, les hace ver que no había necesidad de portarse así. Ellas lo miran con algo más de respeto entonces.

Duncan es uno de esos casos extraños que eligen romper la cadena de violencia, considerando que su señor solía golpearlo, algo que él recuerda no sin pena, pero tampoco es que haya definido su vida. Eso sí, no está por encima de amenazar con ejercer tal violencia, como hizo con Egg en repetidas ocasiones. Al final del episodio, ‘Dunk’ acepta a ‘Egg’ como escudero. La última escena presenta al adulto y al niño a punto de dormir bajo las estrellas, con la esperanza de que, tal vez, la fortuna esté de su lado.

Con su propuesta “El Caballero de los Siete Reinos” podría ser lo que esta franquicia necesita para diferenciarse de lo que vino antes, además de ser una puerta de entrada para aquellos que, por la sangre a borbotones, prefirieron ignorar “Juego de tronos”. Hay suficientes elementos familiares para que la historia no aliene al espectador de toda la vida, pero también es una propuesta original por derecho propio.

Tal vez sea la adaptación más fiel de cualquier obra de George R.R. Martin hasta el momento, aunque es difícil saberlo solo con un episodio. El showrunner por su parte ha dicho que hará cambios. El problema es si estos cambios son al estilo de David Benioff y D.B. Weiss, escritores de la primera serie, cuyo juicio no fue el más sensato en el mejor de los casos y completamente desquiciado en el peor.

Aún así, el lector de las novelas en las que se basa esta serie no podrá evitar sentir cierta amargura si tiene en cuenta hacia dónde se dirigen estos dos personajes. Un destino sellado con fuego. Por lo pronto, solo quedará reír un rato. Ya habrá tiempo para las lágrimas, para la sal y el humo.

Dexter Sol Ansell es Egg, escudero de linaje misterioso. / HBO

Pensamientos sueltos

Solo por sus modales, ‘Dunk’ debería haber sospechado desde un inicio de real origen de ‘Egg’. Pero Duncan es un poco tonto, así que no.

El hombre que amenaza a Duncan en la posada es Daeron Targaryen, alias “el Borracho”. Tiene sueños proféticos, tal y como los tuvo en su momento Helaena Targaryen.

Lyonel Baratheon está construido con conductas de Robert, pero también de Renly. El actor contó que al proponerle el rol, describieron al personaje como una mezcla de Jack Sparrow con Earnest Hemingway. Exagerado en sus formas, pero también dispuesto a pelear.

Tanselle de Dorne (Tanzyn Crawford). No olviden ese nombre; ciertamente Duncan no lo hará. En la novela ella es una titiritera, pero aquí es más como una narradora de historias. Y las marionetas son elaboradas, incluyendo dragones que escupen fuego.

Que una de las prostitutas simule estar muerta solo puede significar una cosa.

En esta historia no hay guerra, pero sus personajes han salido de una. La Primera Rebelión Blackfyre, donde un bastardo Targaryen quiso apropiarse del trono, se dejará ver a manera de recuerdos en los siguientes episodios. Un Duncan niño aparece en el adelanto intentando robarse las herraduras de un caballo caído en batalla.

En esta historia no hay guerra, pero sus personajes han salido de una. La Primera Rebelión Blackfyre, donde un bastardo Targaryen quiso apropiarse del trono, se dejará ver a manera de recuerdos en los siguientes episodios. Un Duncan niño aparece en el adelanto intentando robarse las herraduras de un caballo caído en batalla.

El final de la historia de 'Dunk' y 'Egg' tiene relación con la saga principal, particularmente en las novelas; lo que le ocurrirá a los personajes en Summerhall se cierne imparable. ¿Se amarrará esta serie a la tragedia? Eso depende del showrunner, Ira Parker, pero también de HBO. Al final, si Summerhall es relevante lo es por las novelas, que como sabemos van en un rumbo distinto al que tuvo la serie.

Parker también ha dicho que Martin le entregó 12 historias de Dunk y Egg sin publicar; presumiblemente incompletas, solo la trama y otros detalles. Así, puede que esta historia vaya más allá de lo escrito por el autor original, que son tres novelas cortas.

Me gustó el uso que dio este episodio a los flashbacks; súbitos y que por momentos contradicen lo que asegura el protagonista. Ya en narración es algo nunca antes visto en esta franquicia.

La estrella fugaz que ve Duncan tendrá más relevancia en el futuro.

Solo una queja: La serie reveló prácticamente toda su trama en el tráiler del final del episodio. ¿Era necesario contar tanto? Es como si HBO no tuviese fe en este spin-off y quisiera prometerle a la gente que habrá acción, que por favor sigan viendo. en palabras de ‘Egg’, no es algo muy digno.