Por Alfonso Rivadeneyra García

Si buscas un nuevo Juego de tronos(“Game of Thrones”), “El Caballero de los Siete Reinos” no es para ti. Para eso está “La Casa del Dragón”, que estrena su nueva temporada más adelante este 2026. Ambientada un siglo antes de la serie original, la nueva historia en cambio reduce su enfoque y lleva a los personajes a un contexto inédito para esta saga: la paz. ¿Cómo se vivía en Westeros cuando no había guerras? Pero sobre todo responde a una pregunta: ¿Qué clase de personas surgen en este contexto?

“El Caballero de los Siete Reinos” 1x01: Juego sin tronos | RESEÑA
Series

Sophie Turner se transforma en Lara Croft en primer vistazo a la serie de “Tomb Raider”
Actualidad

“Harry Potter” ya tiene a los compositores de la banda sonora de su serie en HBO
Series

Así luce Sophie Turner como ‘Lara Croft’ en la nueva serie de “Tomb Raider”
Series

