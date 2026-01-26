Escuchar
(2 min)
Duncan (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) observan una justa en "El Caballero de los Siete Reinos".

Duncan (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) observan una justa en "El Caballero de los Siete Reinos".

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Duncan (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) observan una justa en "El Caballero de los Siete Reinos".
Duncan (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) observan una justa en "El Caballero de los Siete Reinos".
/ HBO Max
Por Alfonso Rivadeneyra García

Si a estas alturas alguien continúa viendo “El Caballero de los Siete Reinos (“A Knight of the Seven Kingdoms”), serie que no presenta ni guerras ni dragones, elementos que definieron “Juego de tronos”, es por una sola razón: la dinámica entre sus personajes. El vínculo entre ‘Dunk’ y ‘Egg’ es lo que mantiene al espectador frente a la pantalla.

“El Caballero de los Siete Reinos” 1x02: el legado del hombre común | RESEÑA
Series

“El Caballero de los Siete Reinos” 1x02: el legado del hombre común | RESEÑA

Vuelve “Shrinking”, la comedia de Apple TV donde Harrison Ford ofrece su mejor actuación
Tendencias

Vuelve “Shrinking”, la comedia de Apple TV donde Harrison Ford ofrece su mejor actuación

Timothy Good: “Fue tanta la presión que terminé en una sala de hospital pensando que me daba un infarto”
Luces

Timothy Good: “Fue tanta la presión que terminé en una sala de hospital pensando que me daba un infarto”

“El señor de los cielos” confirma su décima temporada con el retorno de Rafael Amaya
Series

“El señor de los cielos” confirma su décima temporada con el retorno de Rafael Amaya