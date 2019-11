A pocas semanas del desenlace de “El final del paraíso” Catalina Santana Y Mariana Sanín estuvieron frente a frente una vez más. Aunque esta vez madre e hija no se enfrentaron si tuvieron una breve, pero emotiva charla que deja el camino preparado para una posible reconciliación.

La adicción de Mariana a las drogas la llevaron a detestar a su madre, al punto de incluso orquestar su muerte en repetidas ocasiones. Primero junto al cartel de las Babys y Mano Negra, y tras la muerte de este último en complicidad con Moncho y Reina.

Como parte del plan de Reina para atrapar a la Diabla, enviaron fotografías que demostraban la supuesta muerte de Moncho y Mariana. Por órdenes de Yésica Beltrán, Catalina recibió la instantánea, lo que obviamente fue un duro golpe para ella y Santiago. Pero, los informes de la DEA le dieron esperanzas de ver nuevamente a su hija.

EL PLAN PARA DESTRUIR A LA DIABLA

Sin saberlo, madre e hija coincidieron en el mismo lugar con la intención de acabar con ‘Valeria Montes’. Por un lado, Catalina se escabulló en el ducto de ventilación del asilo para ancianos que el presidente Alfonso Berrío y la Primera Dama visitaban. El plan de Cata, Santiago, Sombra y el Titi es secuestrar a la Diabla y desenmascararla.

Por su parte, Mariana tenía como misión colocar el detonante de la bomba que Alex Mondejo, el nuevo Mano Negra, ordenó colocar para asesinar a la pareja presidencial.

Al ver a su hija, Catalina intenta conversarla de dejar el mundo del narcotráfico, le pide que se marche por el bien de su hija, pero Mariana le responde que lo que está haciendo es justamente para recuperar a Catalina ‘la pequeña’ y protegerla. Antes de marcharse activa la bomba.

Por lo que se dijo en esta conversación y las advertencias de Mariana a su hermano respecto a Alex y al mundo a que Sebastián pretende pertenecer, la hija de Catalina parece arrepentida de sus decisiones, lo que podría significar que antes de final de la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” madre e hija harán las paces.

¿QUÉ PASARÁ CON STEPHANIA DUQUE?

La actriz colombiana Stephania Duque, quien da vida a Mariana Sanín, anunció en octubre que pondrá un alto a su carrera actoral para seguirse preparándose y creciendo profesionalmente.

Su participación en la serie “El final del paraíso” le ha abierto muchas puertas, convirtiéndose en una de las intérpretes más prometedora de su generación. Sin embargo, ella mismo decidió hacer una pausa para irse a estudiar inglés a otro país. Esta noticia la compartió con todos sus fans a través de sus redes sociales.

“Hace un tiempo lo estoy planeando como un proyecto de vida, tal vez se puede llamar así, y he estado pendiente de contarles. Todavía no puedo dar muchos detalles porque hay cositas que faltan afinar, pero me voy a estudiar inglés un año, todavía no les voy a decir para dónde, cómo, cuándo arranco, pero es casi que un hecho, es una realidad”, contó emocionada Duque por medio de su perfil en Instagram.

“Me parece superbonito decirles eso para ver si también logro como inspirarlos por decirlo de alguna manera. Suena un poco loco, pero en verdad que siento que el estudio sí es de las mejores cosas que uno puede hacer”, agregó la intérprete de 25 años.